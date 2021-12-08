Кулеба на два дні летить до Британії говорити про агресію РФ, візи та енергетику

Міністр візьме участь у підготовчому засіданні Діалогу стратегічного партнерства України та Британії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 8-9 грудня здійснить дводенний візит до Великої Британії, повідомляє пресслужба МЗС.

Так, під час його візиту відбудеться підготовче засідання Діалогу стратегічного партнерства України та Британії.

Також міністр обговорить з партнерами кроки для зміцнення українсько-британських відносин у політичній, торговій, економічній, оборонній сферах та сфері безпеки.

Окремо буде порушено питання лібералізації візового режиму для українських громадян.

Під час візиту Кулеба та державний секретар із закордонних справ, Співдружності націй та розвитку Великої Британії Ліз Трасс проведуть двосторонні переговори, ключовими темами яких стануть консолідація підтримки України на тлі агресивних дій Росії, енергетична безпека, спільна протидія викликам у ширшому Чорноморському регіоні.

Окрім того, очікується виступ Кулеби на заході, присвяченому інвестиційним можливостям України.

До слова, Британія планує збільшити військову присутність у світі.

Нагадаємо, оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова розгорнутися в Україні на тлі побоювання російського вторгнення.

Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.