22 листопада у світі відзначають Міжнародний день кимчи та День музиканта. Православні вшановують пам'ять святого апостола Филимона та тих, хто з ним (Архипа та Апфії). До кінця року залишається 39 днів.

«Главком» розповідає про історію, традиції та прикмети 22 листопада 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день кимчи

Щороку 22 листопада відзначають Міжнародний день кимчи. Дата присвячена традиційній корейській страві з ферментованих овочів, яка стала одним із символів корейської кухні та культури. У Південній Кореї цей день офіційно встановили у 2020 році, щоб популяризувати кимчи, його культурне значення та традицію його приготування.

Кимчи виготовляють із різних овочів, найчастіше пекінської капусти, редьки та спецій. Традиція кімчжан – спільного приготування та заготівлі кимчи – у 2013 році була внесена ЮНЕСКО до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.

День музиканта

Щороку 22 листопада відзначають Міжнародний день музиканта. Ця дата присвячена виконавцям, композиторам, диригентам, вокалістам та всім, хто пов’язав своє життя з музикою. День покликаний віддати шану творчості музикантів та їхньому внеску в культурне життя суспільства.

Дату пов’язують із днем святої Цецилії, яку в християнській традиції вважають покровителькою музикантів, співаків і церковної музики. Водночас 22 листопада не є офіційним міжнародним днем ЮНЕСКО – Всесвітній день музики відзначають 1 жовтня.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола Филимона та тих, хто з ним

22 листопада православна церква вшановує пам'ять святих, які жили в місті Колоси (Фригія) у І столітті. Апостол Филимон був одним із 70 апостолів Ісуса Христа, учнем апостола Павла і багатим жителем Колоси. Його будинок служив місцем для зборів християнської громади. Разом з ним шанують його дружину, святу Апфію, яка всіляко допомагала потребуючим і хворим, та святого Архипа, який очолював громаду Колоси. Під час гонінь за правління імператора Нерона, коли більшість християн зібралася в домі Филимона, язичники напали на них. Апфію та Филимона схопили та піддали жорстоким тортурам, вимагаючи зректися Христа. Вони мужньо прийняли мученицьку смерть за свою віру.

Народні вірування та прикмети

Народні прикмети на цей день пов'язані з погодою та зимовими очікуваннями:

Якщо на Филимона випав сніг – чекай на сніжну та м’яку зиму.

Якщо цього дня туманно, то в найближчі дні настане сильна відлига.

Зірки світять яскраво – до морозної погоди.

Якщо птахи зграями летять низько, то скоро прийдуть сильні холоди.

Що не можна робити

Позичати гроші або цінні речі – вважалося, що разом із ними з дому може піти достаток.

Вирушати в далеку дорогу без нагальної потреби.

Братися за важку фізичну роботу та перевтомлюватися.

Пліткувати, поширювати неправдиві чутки й погано говорити про померлих.

Відмовляти в допомозі людям, які її потребують.

Влаштовувати гучні застілля з алкоголем на згадку про померлих.

Історичні події

1087 рік – вбивають святого Ярополка Ізяславовича;

1675 рік – Оле Ремер представляє в Паризьку академію звіт про визначення швидкості світла;

1938 рік – Карпатська Україна отримує автономію у складі Чехословацької республіки;

1963 рік – в Далласі відбувається одне з найгучніших вбивств ХХ століття, коли Лі Гарві Освальд стріляє в президента США Джона Кеннеді;

1975 рік – в Іспанії відновили монархію – по смерті диктатора Франсіско Франко влада в країні переходить до призначеного ним спадкоємця, 37-річного принца Хуана Карлоса Бурбона, котрий цього дня стає королем Іспанії;

1990 рік – 65-річна Маргарет Тетчер оголошує про свою відставку з поста прем'єр-міністра країни;

2004 рік – починається Помаранчева революція;

2005 рік – указом президента Віктора Ющенка в Україні 22 листопада проголошують Днем Свободи;

2010 рік – починається безстрокова акція протесту на Майдані Незалежності в Києві проти нового Податкового кодексу, написаного урядом Азарова, які підтримували акціями по всій Україні.

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Олексій, Архип, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим, Марфа, Михайло, Микола, Павло, Петро, Семен, Тимофій, Федір, Филимон.