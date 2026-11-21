21 листопада 2026 року Україна відзначає День Гідності та Свободи – державне свято, встановлене на честь двох ключових подій новітньої історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013–2014 років.

Цей день нагадує про прагнення українців жити у вільній і демократичній державі, самостійно визначати її майбутнє та захищати права людини. В умовах повномасштабної російської агресії дата набула особливого значення. Українці продовжують відстоювати незалежність, свободу та цінності, заради яких виходили на Майдан.

Більше про історію свята, Помаранчеву революцію та Революцію Гідності, а також способи привітань читайте в матеріалі «Главкома».

Історія свята

Історія Дня Гідності та Свободи пов'язана з двома революціями, які змінили новітню історію України. Першою стала Помаранчева революція 2004 року. На її честь у листопаді 2005 року президент Віктор Ющенко запровадив День Свободи, який відзначали 22 листопада.

У грудні 2011 року президент-утікач Віктор Янукович скасував це свято, об'єднавши День Свободи з Днем Соборності. Натомість у 2014 році після Революції Гідності було встановлено нове державне свято – День Гідності та Свободи.

13 листопада 2014 року тодішній президент Петро Порошенко підписав указ №872/2014, яким визначив датою святкування 21 листопада. В указі наголошується на необхідності вшанування громадян, які восени 2004 року та в листопаді 2013-го – лютому 2014 року захищали демократичні цінності, права і свободи людини та європейський вибір України.

Помаранчева революція

Помаранчева революція – акції протесту українців проти масових фальсифікацій на президентських виборах 2004 року на користь Віктора Януковича. Мітинги отримали назву за кольором, який використовували прибічники кандидата в президенти Віктора Ющенка й опозиційної партії «Наша Україна». Під помаранчевими стягами протестували українці, яким була небайдужа доля країни.

Все почалося із президентських виборів. Віктор Янукович розумів, що перевага не на його боці, тому для перемоги використав увесь можливий адміністративний ресурс. Внаслідок чого у другому турі президентських виборів 21 листопада 2004 року сфальсифікована явка зросла до 89,5% у Луганській області та до 96,7% у Донецькій.

Вже тоді прихильники партії «Наша Україна» почали облаштовувати на майдані Незалежності у Києві наметове містечко. Кількість мітингувальників у той день сягнула близько 30 тис., а наступного – 100 тис.

«24 листопада Центральна виборча комісія затвердила офіційний протокол другого туру виборів, які суттєво відрізнялися від даних Національного екзит-полу. Голова Верховної влади Володимир Литвин оголосив, що жоден державний орган не має повноважень скасовувати результати виборів. Леонід Кучма, в свою чергу, закликав до незастосування сили щодо протестувальників і нагальну потребу шукати вихід із глухого кута», – пише про ті події Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні.

27 листопада на позачерговому засіданні Верховної Ради депутати висловили недовіру Центральній виборчій комісії. Водночас прибічники Януковича намагалися посилити сепаратистські настрої, однак зазнала невдачі.

3 грудня Верховний суд України оприлюднив остаточний вердикт: «враховуючи неможливість оприлюднення офіційних результатів другого туру виборів, провести повторне голосування 26 грудня 2014 року».

Після 12 днів Помаранчевої революції політики розпочали обговорювати зміни у виборчому законі, зміщення центру влади від президента до парламенту й уряду, перегляд складу Центральної виборчої комісії. 8 грудня в результаті голосування Верховної Ради Україна перетворилася на парламентсько-президентську республіку. А вже 26 грудня новим президентом став Віктор Ющенко.

Революція Гідності

21 листопада 2013 року півтори тисячі людей вийшли на майдан Незалежності проти того, що проросійський президент Віктор Янукович відмовився підписувати угоду про асоційоване членство України в Європейському Союзі. Акція протесту назвали Євромайдан, а згодом Революцією Гідності.

Уночі 30 листопада розпочався жорстокий розгін міліцією студентів. У відповідь на це 1 грудня в центр Києва з’їхалися сотні тисяч людей.

На 61-й день Майдану на місці акції протесту застрелили перших двох активістів. На ту мить уже було двоє загиблих за межами місць протистояння. Ще рівно місяць влада намагалася зачистити центр міста від протестувальників. Згодом у ніч на 22 лютого 2014 року Янукович втік у Росію.

Офіційно встановлено 107 жертв Революції Гідності. Більшість героїв «Небесної сотні» померли від вогнепальних поранень 20 лютого 2014 року.

Революція Гідності посприяла втечі Януковича та відставки уряду. Після виборів Україна обрала європейський вектор розвитку – стала асоційованим членом ЄС, громадяни отримали право безвізового в’їзду в Євросоюз.

«Україна зберегла свою незалежність від імперської Росії, позбувшись Віктора Януковича і його близького оточення, які перманентно здавали національні інтереси країни й готові були здати остаточно, та ствердила свій європейський вектор розвитку. Кремль не полишив намагань повернути Україну в лоно своєї імперії, захопивши невдовзі після подій на Майдані Крим і окупувавши частину території Донбасу. Утім на оборону цінностей, які відстоював Майдан, постали воїни, що тримають нині небо на Сході України», – пише Музей Революції Гідності.

Привітання з Днем гідності та свободи у прозі

Прийміть щирі вітання з Днем гідності та свободи. Сьогодні ми відзначаємо цей день, як день патріотизму і мужності, свободи та нескореності, вшановуємо тих, хто власним життям, своєю жертовністю демонструють щире прагнення українців жити у вільній, демократичній і суверенній державі.

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День Гідності і Свободи – це наш унікальний український спосіб відстоювати власні громадянські свободи, права і свій вибір творити майбутнє. Єдність і свобода робить нас гідними нащадками наших предків! Бажаю всім нам віри та сили духу, патріотизму, спільної мети та успішних реалізацій усіх цілей, здійснення мрій!

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Вітаємо з Днем Гідності і Свободи! Бажаємо Перемоги і нехай ніколи не згасає віра в щасливе майбутнє нашої держави.

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Українці – великий народ, який заслуговує на щасливе життя в державі, де гідність людини та її свобода цінуються понад усе. Зичу вам, шановні земляки, міцного здоров’я, добробуту, непохитної віри у краще майбуття. Нехай мир і спокій запанують у рідній Україні. Нехай пролиті у важкі часи сльози назавжди залишаться у минулому.

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Щиро вітаємо усіх з Днем Гідності та Свободи! Бажаємо мирного неба над українською землею, родинного добробуту і злагоди, незламної віри у щасливе майбутнє України та впевненості у завтрашньому дні. Нехай Господь береже нашу Батьківщину і кожного з нас!

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Україна – територія гідності і свободи. Вона довела це подіями, які розгорталися на Майдані в 2004 і 2013 роках. Це було важке випробування для нашої країни, але українці довели свою любов до країни, честь і мужність. Україною потрібно пишатися і просто неможливо не любити! Єдність і свобода роблять нас гідними дітьми нашої країни. Зберігаймо та оберігаймо цей скарб! А наша сильна і демократична Україна буде берегти та захищати нас. З Днем гідності та свободи!

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Вітаю вас з великим Днем гідності та свободи! Сьогоднішній день – це підтвердження того, що події 2013-2014 років на Майдані змінили наш народ, об’єднали нас в єдиній, соборній і незалежній Україні. Щиро вітаємо учасників національно-визвольної боротьби, всіх тих, хто відстояв перемогу Революції Гідності та сьогодні мужньо боронить рідну землю. Бажаємо миру та злагоди всім українцям, гарної долі, сімейного щастя!

Привітання з Днем гідності та свободи у віршах

З Днем Гідності та Свободи!

Моя Україна встала з колін,

Вона подолає всі стіни.

І стане країною серед країн,

Відродиться під час руїни.

Слава Україні!

***

Небесна Сотня –

То в серцях вогонь.

Він гаряче палав за Україну.

Віднині тихим співом заспокой

Ти, земле рідная,

Свою дитину.

Пташиним співом,

Шелестом трави.

Блакитним небом,

Золотим колоссям.

Останній раз,

Як мати, пригорни

Чоло високе

В обрамку волосся.

Небесній Сотні

Шана й молитви,

За чисті душі,

Що злетіли в небо.

Їм шлях високий

Боже, освіти.

І в мирі, Господи,

Прийми до Себе.

***

З Днем Гідності та Свободи вітаємо!

Від біди сім'ю ти бережи.

Але не забувай, що бувши ще у нас

Наш прекрасний український край!

***

Сьогодні привітання звучать

Героям країни,

Воїнам світла –

Всім тим, хто життя

Не шкодують віддати –

Низький вам уклін,

І велика подяка!

Привітання у яскравих листівках до Дня гідності та свободи

День гідності та свободи сьогодні – це не лише згадка про події Майдану, а й символ нескореності українського народу, який продовжує відстоювати свою незалежність на фронті й у тилу.