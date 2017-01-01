Екс-слідчий ГПУ розповів, як підтасовують імена суддів для справ

Екс-слідчий ГПУ зауважив, що це нормальна практика, коли в Апеляційному суді Києва підтасовують імена суддів

Можливість штучної маніпуляції у виборі судді має голова будь-якого суду. Зробити відповідні розрахунки може будь-який оператор ПК, який має потрібний ключ доступу. Про це розповів екс-слідчий ГПУ Дмитро Сус в ефірі на телеканалі ZIK. Екс-слідчий ГПУ зауважив, що це нормальна практика, коли в Апеляційному суді Києва підтасовують імена суддів.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Сус

Екс-слідчий ГПУ зауважив, що це нормальна практика, коли в Апеляційному суді Києва підтасовують імена суддів

Можливість штучної маніпуляції у виборі судді має голова будь-якого суду. Зробити відповідні розрахунки може будь-який оператор ПК, який має потрібний ключ доступу.

Про це розповів екс-слідчий ГПУ Дмитро Сус в ефірі на телеканалі ZIK.

Екс-слідчий ГПУ зауважив, що це нормальна практика, коли в Апеляційному суді Києва підтасовують імена суддів. Адже можливість штучної маніпуляції у цій системі має голова будь-якого суду.

«Є кілька параметрів, які можна змінити. Не обов’язково навіть влізати у систему і друкувати прізвище судді, адже можна просто відправити окремих суддів у відпустку, можна «погратися» з навантаженням суддів, і програма просто автоматом вибере того суддю, кого підтасували нібито за нормальних обставин», – пояснив Дмитро Сус.

Відтак будь-який голова суду, та будь-хто із операторів ПК, які мають доступ з ключами, можуть зробити такі розрахунки.

«Ті справи, які випадали одіозному судді Чернушенку, були між собою пов’язані.Адже розбій та викрадення людей були пов’язані з нафтовидобуванням, відтак були і спільні фігуранти. Вірогідно, Чернушенко просто обслуговував інтереси цих осіб, а тому і брав на себе всі справи», – зауважив колишній слідчий ГПУ Дмитро Сус.

Що ж до справи викрадення Семінського, то до цього причетна приблизно одна й та ж група осіб. Але винних не знайдено, і єдине досягнення в цій справі, за словами екс-слідчого, це успішний пошук Семінського.