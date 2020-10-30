Конституційний суд здійснив антиконституційний переворот - представник президента
Конституційний суд своїм рішенням скасувати е-декларування створив загрозу національній безпеці України
У коментарі агентству Інтерфакс-Україна представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський зазначив, що в історії України не було таких прецедентів, коли президент вносить законопроект про припинення повноважень всіх чинних суддів Конституційного суду.
Також не було прецедентів, коли Конституційний суд ухвалював рішення з чітким системним порушенням Конституції, закону про Конституційний суд і регламенту КС, закону про запобігання корупції.
«Юридичних механізмів зупинки такого свавілля з боку Конституційного суду чинне законодавство не містить. Тому, звісно, потрібно застосовувати політико-правові заходи, щоб зупинити реальні загрози національній безпеці, породжені цим рішенням Конституційного суду і діями суддів. Звісно, таких прецедентів немає, але коли фактично можна говорити, що Конституційний суд здійснив антиконституційний переворот своїм рішенням, то необхідно діяти вже політико-правовими засобами, спільними діями президента та парламенту», — наголосив Веніславський.
Представник президента вважає, що загрози національній безпеці, які виникли після рішення суду, значно перевищують ті негативні наслідки, які може мати ухвалення Верховною Радою запропонованого президентом Володимиром Зеленським закону.
«Крім того, Верховна Рада є представником українського народу, і якщо більшість Верховної Ради підтримає цей законопроект, це означатиме, що парламент реалізував волю українського народу, переважна більшість якого розділяє ті цінності, які КС у вівторок фактично "скасував", визнавши неконституційними окремі положення закону про запобігання корупції», — зазначив він.
Веніславський додав, що самі судді ніколи самостійно не припинять свої повноваження, оскільки «весь суд, за невеликим винятком, фактично діяв в умовах конфлікту інтересів».
28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.
28 жовтня НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.
У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.
Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».
Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроект президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.
Партія «Голос» заявила про відкриття правоохоронцями кримінального провадження проти суддів Конституційного суду через скасування е-декларування за статтею «захоплення влади».