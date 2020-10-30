Конституційний суд здійснив антиконституційний переворот - представник президента

На Банковій вважають, що юридичних механізмів зупинки свавілля з боку суддів чинне законодавство не містить

Конституційний суд своїм рішенням скасувати е-декларування створив загрозу національній безпеці України

У коментарі агентству Інтерфакс-Україна представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський зазначив, що в історії України не було таких прецедентів, коли президент вносить законопроект про припинення повноважень всіх чинних суддів Конституційного суду.

Також не було прецедентів, коли Конституційний суд ухвалював рішення з чітким системним порушенням Конституції, закону про Конституційний суд і регламенту КС, закону про запобігання корупції.

«Юридичних механізмів зупинки такого свавілля з боку Конституційного суду чинне законодавство не містить. Тому, звісно, потрібно застосовувати політико-правові заходи, щоб зупинити реальні загрози національній безпеці, породжені цим рішенням Конституційного суду і діями суддів. Звісно, таких прецедентів немає, але коли фактично можна говорити, що Конституційний суд здійснив антиконституційний переворот своїм рішенням, то необхідно діяти вже політико-правовими засобами, спільними діями президента та парламенту», — наголосив Веніславський.

Представник президента вважає, що загрози національній безпеці, які виникли після рішення суду, значно перевищують ті негативні наслідки, які може мати ухвалення Верховною Радою запропонованого президентом Володимиром Зеленським закону.

«Крім того, Верховна Рада є представником українського народу, і якщо більшість Верховної Ради підтримає цей законопроект, це означатиме, що парламент реалізував волю українського народу, переважна більшість якого розділяє ті цінності, які КС у вівторок фактично "скасував", визнавши неконституційними окремі положення закону про запобігання корупції», — зазначив він.

Веніславський додав, що самі судді ніколи самостійно не припинять свої повноваження, оскільки «весь суд, за невеликим винятком, фактично діяв в умовах конфлікту інтересів».

28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.



