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    Віцепрем'єр: Рішення щодо скасування е-декларацій не вплине на безвіз з ЄС

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    Ольга Стефанішина:&nbsp;Безвізу з ЄС бути - Віцепрем'єр: Рішення щодо скасування е-декларацій не вплине на безвіз з ЄС
    Ольга Стефанішина: Безвізу з ЄС бути
    Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції/Facebook

    Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що скандал навколо скасування е-декларацій не стане причиною скасування безвізу з Євросоюзом.

    Про це Стефанішина заявила у Facebook.

    «Безвізу з ЄС бути! Є сили всередині країни, зацікавлені в тому, щоб зупинити європейську та євроатлантичну інтеграцію України, і водночас позбавити українців безвізу. Запевняю, їм це не вдасться!», – заявила Стефанішина.

    Віцепрем'єр додала, що обставини, в яких приймалися нещодавні рішення Конституційного суду викликають питання та обурення.

    Стефанішина нагадала, що президент уже заявив, що скористається своїм правом законодавчої ініціативи для відновлення ефективної роботи системи електронного декларування та відповідальності за порушення антикорупційного законодавства.

    «Зі свого боку Уряд також вживає заходів, які унеможливлять зупинення уже розпочатих реформ, включаючи ті, що є основою для нашої європейської та євроатлантичної інтеграції України. Нагадую, що цей курс України до ЄС і НАТО є остаточним, невідворотним і закріплений в Конституції України», – резюмувала віце-прем'єр.

    28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

    Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

    У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

    Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

    безвізовий режим ЄС НАЗК Кабмин Ольга Стефанишина
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