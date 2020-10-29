Віцепрем'єр: Рішення щодо скасування е-декларацій не вплине на безвіз з ЄС

Про це Стефанішина заявила у Facebook.

«Безвізу з ЄС бути! Є сили всередині країни, зацікавлені в тому, щоб зупинити європейську та євроатлантичну інтеграцію України, і водночас позбавити українців безвізу. Запевняю, їм це не вдасться!», – заявила Стефанішина.

Віцепрем'єр додала, що обставини, в яких приймалися нещодавні рішення Конституційного суду викликають питання та обурення.

Стефанішина нагадала, що президент уже заявив, що скористається своїм правом законодавчої ініціативи для відновлення ефективної роботи системи електронного декларування та відповідальності за порушення антикорупційного законодавства.

«Зі свого боку Уряд також вживає заходів, які унеможливлять зупинення уже розпочатих реформ, включаючи ті, що є основою для нашої європейської та євроатлантичної інтеграції України. Нагадую, що цей курс України до ЄС і НАТО є остаточним, невідворотним і закріплений в Конституції України», – резюмувала віце-прем'єр.