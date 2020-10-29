Ексміністр побачив зв'язок між скасуванням е-декларування в Україні та виборами в США



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Зверніть увагу, що ця історія сталася якраз напередодні виборів в США, - зазначає Клімкін

Павло Клімкін про «руку Москви» в останніх рішеннях Конституційного суду

Колишній глава Міністерства закордонних справ Павло Клімкін пов’язав скасування електронного декларування в Україні з президентськими виборами в США. Про це пише «Главком».

«Щодо теорії, що цей сценарій взагалі писався в Росії, то прямих доказів в мене немає. Але легко можна припустити, що без цього тут не обійшлося. Зверніть увагу, що ця історія сталася якраз напередодні виборів в США. Є реальний шанс, що після них саме демократи сформують свою адміністрацію. Особисто для Джо Байдена питання боротьби з корупцією в Україні є критично важливим, зокрема, з точки зору всіх спекуляцій навколо діяльності його сина в Україні. І те, що для нього зробили таку «підставу», – цілком реальний сценарій», – зазначив Клімкін.

Нагадаємо, що 29 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував термінове засідання Радбезу через скасування Конституційним судом е-декларування. ЗМІ повідомили, що рішення Конституційного суду є підставою для ЄС тимчасово призупинити безвіз з Україною.

28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.