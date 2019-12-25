ЗМІ назвали дату відновлення будівництва об’єктів «Укрбуду»



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Будинки «Укрбуду» добудує «Київміськбуд»

«Київміськбуд» добудує 23 житлових комплекси й один бізнес-центр

Представники «Київміськбуду», «Укрбуду» та група інвесторів підписали меморандум, згідно з яким роботи на недобудованих будинках відновляться протягом пів року.

Про це повідомляє Liga.net.

«Київміськбуд» добудує 23 житлових комплекси й один бізнес-центр. Зі списку, в той же час, були виключені ЖК «Генезис» і ЖК «Едельвейс».

«У ЖК «Генезис» і ЖК «Едельвейс» власники земель — приватні особи, які не хочуть співпрацювати з «Київміськбудом». Вони шукають або вже знайшли більш вигідну альтернативу, на що мають повне право», — заявив інвестор «Укрбуду».

Нагадаємо, у середині грудня президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що будинки однієї з найбільших будівельних компаній в Україні – «Укрбуду» – будуть добудує «Київміськбуд».

Раніше інвестори, які купили житло у 26 житлових комплексах Києва, які будуються під егідою «Укрбуду», звернулись до президента Володимира Зеленського через «критичну ситуацію, що відбувається на будівельних майданчиках протягом останніх чотирьох місяців».

Також вони просили президента «особисто провести установче засідання задля запобігання незворотних руйнівних наслідків на ринку нерухомості України».