Конфлікт Зеленського і Коломойського. Загострення

Вибір між зберегти вірність Коломойському або зберегти мандат нардепа не такий вже простий

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Президент встретился с депутатами от «Слуги народа», с которыми пообщался в закрытом режиме. Естественно, утечки в СМИ были, но полную стенограмму никто не давал. Что говорит о том, что встреча была продуктивной. И желания разбить ее результаты вдребезги, с публичным скандалом, у участников нет. Так что заявления в стиле «Зеленский поставил нардепам ультиматум», которые поторопились использовать некоторые СМИ явно преувеличение. Почему нам должно быть это интересно? Потому что очень показательно, кого именно из фракции пригласили на разговор.

Итак, на встречу приглашены были не просто случайные депутаты, а так называемая «группа Коломойского». Именно они в последнее время отказываются голосовать за «линию партии» и две неудачные попытки назначить вице-премьером Юрия Витренко просто самый заметный пример. Были и другие осечки на принципиальных для Банковой голосованиях. Причины демарша «группы Коломойского» на поверхности и это вовсе не исключение Дубинского. Как бы нардеп не пытался убедить нас в этом.

Александр Дубинский не настолько дорог Игорю Валериевичу, чтобы воевать за него с президентом. А вот назначение Резниченко губернатором Днепропетровской области Коломойский воспринял в штыки. В контексте победы Бориса Филатова на выборах мэра Днепра назначение Резниченко фактически ведет к потере контроля олигархом контроля над базовым регионом. Были еще менее заметные шаги, которые вызвали раздражение ИВК. Вот и получилось, что в результате формальное монобольшинство в реальности не может самостоятельно принимать решения в Верховной Раде.

Что показательно в самом факте встречи Зеленского с группой Коломойского и принуждении нардепов к правильному голосованию? То, что весь этот конфликт можно было закрыть без массовки и уговоров. Зеленскому достаточно было поговорить с Коломойским и, в случае позитивного решения, олигарх моментально привел бы свою группу к покорности. Так что у нас два варианта. Либо Зеленский не хочет искать компромисса с Коломойским, либо встреча уже была, и договориться не получилось. Независимо от ответа на этот вопрос мы можем уверенно говорить про факт конфликта между Зеленским и Коломойским. Который был, по моему мнению, неизбежен. Дальше будет развитие этого конфликта и все участники это понимают.

Проблема в том, что у президента не такой уж большой набор инструментов, для убеждения нардепов перейти от Коломойского в обойму Банковой. Просто купить 30 человек? Кошелек у Коломойского не меньше. Остается прямая угроза роспуска Верховной Рады. Да, после внеочередных выборов Верховной Рады президентская фракция заметно уменьшится. И для голосования за новый Кабмин придется создавать коалицию. Маловероятно, что это будет «ЕС» или «ОПЗЖ», а вот «Батькивщина» или «Украинская стратегия Гройсмана» вполне реальный вариант. Правда, в качестве премьера Тимошенко Банковую откровенно пугает, а вот Гройсман вполне соответствует. И по результатам работы своего правительства, и по реакции на такие предложения. Согласен при наличии своей фракции в парламенте. «Голос» вполне может войти в коалицию со своими, вполне приемлемыми условиями. Так что внеочередные выборы несут ряд неудобств для Банковой, но оставляют пространство для маневра.

Важно то, что при таком сценарии группе Коломойского вообще не ничего светит. В список «СН» их не возьмут, партия «За Майбутне» не резиновая, да и нет там свадебных фотографов. Там по определению финансово самодостаточные люди. Ведущие свадеб и прочие случайные ребята им не нужны. Социальный лифт сработал один раз, больше такого не будет. И выбор между сохранить верность Коломойскому или сохранить мандат нардепа не такой уж простой. Особенно, если президент сумеет убедить их, что настроен решительно и пойдет на роспуск. Санкции против Медведчука и прекращение трансляции его телеканалов избирателям понравились и на этой волне Зеленский может рискнуть переформатировать политический ландшафт в Верховной Раде. Добавьте к этому фактор США.

Джерело: блог Кирила Сазонова

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