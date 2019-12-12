Зеленський гарантує: будинки «Укрбуду» добудує «Київміськбуд»



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Володимир Зеленський: Усю нерухомість «Укрбуду» буде добудовано

У четвер ввечері Зеленський заявив, що питання «Укрбуду» вже вирішене

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що будинки однієї з найбільших будівельних компаній в Україні – «Укрбуду» – будуть добудує «Київміськбуд».

Про це глава держави заявив в ефірі телеканалу 1+1.

«Ми хочемо заспокоїти зараз усіх постраждалих інвесторів. На сьогодні на вечір це питання («Укрбуду») вирішене. І всю цю нерухомість буде добудовано і на себе зобов’язання взяв «Київміськбуд». Тобто питання буде вирішене», - заявив президент.

Раніше інвестори, які купили житло у 26 житлових комплексах Києва, які будуються під егідою «Укрбуду», звернулись до президента Володимира Зеленського через «критичну ситуацію, що відбувається на будівельних майданчиках протягом останніх чотирьох місяців».

Також вони просили президента «особисто провести установче засідання задля запобігання незворотних руйнівних наслідків на ринку нерухомості України».