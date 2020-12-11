В Азербайджані скасували воєнний стан

Воєнний стан скасовується з 12 грудня з 00:00

Воєнний стан скасовується з 12 грудня з 00:00

Воєнний стан скасовується з 12 грудня з 00:00

В Азербайджані із 28 вересня діяв воєнний стан у зв'язку з початком бойових дій у зоні нагірно-карабахського конфлікту

Міллі Меджліс (однопалатний парламент) Азербайджану на пленарному засіданні схвалив проєкт указу президента Ільхама Алієва про скасування воєнного стану в країні, повідомляє агентство «Інтерфакс-Азербайджан».

Воєнний стан скасовується з 12 грудня з 00:00.

Нагадаємо, Азербайджан із 28 вересня ввів воєнний стан у країні у зв'язку з початком 27 вересня бойових дій у зоні нагірно-карабахського конфлікту.

9 листопада дві країни за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона захопила на початку 1990-х років. Вірменія вже завершила виведення своїх сил з усіх цих районів.

У столиці Азербайджану Баку 10 грудня відбувся військовий парад на честь закінчення бойових дій у Нагірному Карабасі. У ньому взяли участь понад трьох тисяч військовослужбовців Азербайджану, а також 2 783 турецьких військових. Чисельність військовослужбовців Туреччини відповідала офіційним військовим втратам Азербайджану за час конфлікту в Нагірному Карабасі.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв на параді на честь перемоги над Вірменією у війні в Нагірному Карабасі назвав столицю Вірменії Єреван «історичною землею» Азербайджану.

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