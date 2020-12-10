Алієв назвав столицю Вірменії Єреван «історичною землею» Азербайджану

Ільхам Алієв: Зангезур, Гейча, Єреван – наші історичні землі. Наш народ століттями жив на цих землях

Виступаючи на параді Алієв звинуватив Вірменію у агресивній політиці

Президент Азербайджану Ільхам Алієв на параді на честь перемоги над Вірменією у війні в Нагірному Карабасі назвав столицю Вірменії Єреван «історичною землею» Азербайджану.

Виступаючи, Алієв звинуватив Вірменію у агресивній політиці.

«Території Азербайджану залишаються під окупацією приблизно протягом 30 років. 100 тис. азербайджанців, які жили в той час у нинішній Республіці Вірменія, вигнали зі своїх земель. Зангезур, Гейча, Єреван – наші історичні землі. Наш народ століттями жив на цих землях», – заявив Алієв.

Зазначимо, на параді був присутній президент Туреччини Рейджеп Таїп Ердоган.

Парад пройшов на площі Азадліг (площа Свободи). У ньому взяли участь понад трьох тисяч військовослужбовців Азербайджану, а також 2 783 турецьких військових. Чисельність військовослужбовців Туреччини відповідала офіційним військовим втратам Азербайджану за час конфлікту в Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, наприкінці вересня між Вірменією й Азербайджаном поновилися бої за Нагірний Карабах. 9 листопада дві країни за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона захопила на початку 1990-х років.

Вірменія вже завершила виведення своїх сил з усіх цих районів.

Зазначимо, президент Азербайджану Ільхам Алієв пропонував Вірменії 5 млрд доларів за передачу Нагірного Карабаху. Про це свідчить злитий в мережу запис розмови лідерів Вірменії та Білорусі.