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    Азербайджан вперше оприлюднив втрати у війні в Нагірному Карабасі

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    Азербайджан повідомив, що наразі понад 1,2 тис. солдатів перебувають на лікуванні - Азербайджан вперше оприлюднив втрати у війні в Нагірному Карабасі
    Азербайджан повідомив, що наразі понад 1,2 тис. солдатів перебувають на лікуванні

    Міністерство оборони повідомило про понад 2,7 тис. загиблих військових, ще більше 100 зникли безвісти

    2 783 військовослужбовців загинуло у війні у Нагірному Карабаху, що почалася 27 вересня. Про це повідомило Міністерство оборони Азербайджану, пише BBC.

    У міністерстві інформують, ще понад 100 військових зникли безвісти і 1 245 перебувають на лікуванні.

    Зазначається, що протягом всієї війни азербайджанське військове відомство не розкривало кількість втрат, генпрокуратура Азербайджану повідомляла про жертви серед цивільного населення.

    Експерти оцінювали втрати Азербайджану у щонайменше кілька тисяч людей, а Вірменія заявляла, що вони перевищували 6 тисяч.

    Сама Вірменія спочатку заявила про близько 2,3 тисяч своїх вбитих військових.

    За останніми даними МОЗ Вірменії, втрати країни склали 2718 людей. Упізнання тіл триває в обох країнах.

    Війна в Карабаху почалася 27 вересня.

    9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

    Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

    Документ передбачає, що до регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

    Вірменія вже завершила виведення своїх сил з усіх цих районів.

    До слова, російські «миротворці» вже привезли до Карабаху «Гради». Також відомо, що Путін відправив у Нагірний Карабах щонаайменше 140 літаків з «миротворцями»

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      Теги: Росія війна смерть Азербайджан військові Вірменія Нагірний Карабах миротворці населення
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