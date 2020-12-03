Азербайджан вперше оприлюднив втрати у війні в Нагірному Карабасі

Азербайджан повідомив, що наразі понад 1,2 тис. солдатів перебувають на лікуванні

Міністерство оборони повідомило про понад 2,7 тис. загиблих військових, ще більше 100 зникли безвісти

2 783 військовослужбовців загинуло у війні у Нагірному Карабаху, що почалася 27 вересня. Про це повідомило Міністерство оборони Азербайджану, пише BBC.

У міністерстві інформують, ще понад 100 військових зникли безвісти і 1 245 перебувають на лікуванні.

Зазначається, що протягом всієї війни азербайджанське військове відомство не розкривало кількість втрат, генпрокуратура Азербайджану повідомляла про жертви серед цивільного населення.

Експерти оцінювали втрати Азербайджану у щонайменше кілька тисяч людей, а Вірменія заявляла, що вони перевищували 6 тисяч.

Сама Вірменія спочатку заявила про близько 2,3 тисяч своїх вбитих військових.

За останніми даними МОЗ Вірменії, втрати країни склали 2718 людей. Упізнання тіл триває в обох країнах.

Війна в Карабаху почалася 27 вересня.

9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

Документ передбачає, що до регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

Вірменія вже завершила виведення своїх сил з усіх цих районів.

До слова, російські «миротворці» вже привезли до Карабаху «Гради». Також відомо, що Путін відправив у Нагірний Карабах щонаайменше 140 літаків з «миротворцями».