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    Перше видання «Вечорів на хуторі біля Диканьки» Гоголя продали за 175 тисяч фунтів

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    Хто став власником&nbsp;збірки творів Гоголя &ndash; не відомо - Перше видання «Вечорів на хуторі біля Диканьки» Гоголя продали за 175 тисяч фунтів
    Хто став власником збірки творів Гоголя – не відомо

    Ця збірка повістей вийшла друком у 1831-1832 роках

    Перше видання твору «Вечори на хуторі біля Диканьки» письменника Миколи Гоголя продали на аукціоні в Лондоні за 175 тисяч британських фунтів (близько 224 тисяч доларів). Про це йдеться на офіційній сторінці аукціону Christie’s.

    «Продали збірку творів Гоголя, видану в Санкт-Петербурзі, в 1831-1832 роках», - йдеться у повідомленні.

    Хто став власником – лоту не вказано.

    «Вечори на хуторі біля Диканьки» – перша доступна книга Миколи Гоголя. Ця збірка повістей вийшла друком у 1831-1832 роках. Твір неодноразово був екранізований.

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