Перше видання «Вечорів на хуторі біля Диканьки» Гоголя продали за 175 тисяч фунтів



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Хто став власником збірки творів Гоголя – не відомо

Ця збірка повістей вийшла друком у 1831-1832 роках

Перше видання твору «Вечори на хуторі біля Диканьки» письменника Миколи Гоголя продали на аукціоні в Лондоні за 175 тисяч британських фунтів (близько 224 тисяч доларів). Про це йдеться на офіційній сторінці аукціону Christie’s.

«Продали збірку творів Гоголя, видану в Санкт-Петербурзі, в 1831-1832 роках», - йдеться у повідомленні.

Хто став власником – лоту не вказано.

«Вечори на хуторі біля Диканьки» – перша доступна книга Миколи Гоголя. Ця збірка повістей вийшла друком у 1831-1832 роках. Твір неодноразово був екранізований.