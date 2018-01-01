Філатов підтвердив загибель у ДТП волонтера з Донецька

Аварія сталася сьогодні вдень на Набережній Перемоги

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про загибель донецького волонтера Леоніда Краснопільського в ДТП. Про це він повідомив у Facebook. «Так, Льоня Краснопільський загинув сьогодні в ДТП... Льоня, ортодоксальний єврей з Донецька, щирий патріот України, волонтер, дизайнер, підприємець, засновник проекту «Hunta



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Авто, в якому був Леонід Краснопольський

Аварія сталася сьогодні вдень на Набережній Перемоги

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про загибель донецького волонтера Леоніда Краснопільського в ДТП.

Про це він повідомив у Facebook.

«Так, Льоня Краснопільський загинув сьогодні в ДТП... Льоня, ортодоксальний єврей з Донецька, щирий патріот України, волонтер, дизайнер, підприємець, засновник проекту «Hunta in UA», який втік в 2014 році у Дніпро», — повідомив Філатов.

Волонтер Леонід Краснопольський загинув сьогодні, 4 лютого, внаслідок ДТП у Дніпрі.

Аварія сталася сьогодні вдень на Набережній Перемоги.

Як повідомляє дніпропетровське ЗМІ gorod.dp.ua, автомобіль Toyota Prado врізався в Kia, за кермом якого був Краснопольський.

Водій отримав травми, несумісні з життям. Леонід Краснопольский родом із Донецька. Переїхав до Дніпра через захоплення міста бойовиками. Допомагав бійцям української армії, а також Добровольчому українському корпусу Правого сектора.