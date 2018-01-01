Філатов підтвердив загибель у ДТП волонтера з Донецька
- Сьогодні, 21:31
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Аварія сталася сьогодні вдень на Набережній Перемоги
Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про загибель донецького волонтера Леоніда Краснопільського в ДТП.
Про це він повідомив у Facebook.
«Так, Льоня Краснопільський загинув сьогодні в ДТП... Льоня, ортодоксальний єврей з Донецька, щирий патріот України, волонтер, дизайнер, підприємець, засновник проекту «Hunta in UA», який втік в 2014 році у Дніпро», — повідомив Філатов.
Волонтер Леонід Краснопольський загинув сьогодні, 4 лютого, внаслідок ДТП у Дніпрі.
Аварія сталася сьогодні вдень на Набережній Перемоги.
Як повідомляє дніпропетровське ЗМІ gorod.dp.ua, автомобіль Toyota Prado врізався в Kia, за кермом якого був Краснопольський.
Водій отримав травми, несумісні з життям. Леонід Краснопольский родом із Донецька. Переїхав до Дніпра через захоплення міста бойовиками. Допомагав бійцям української армії, а також Добровольчому українському корпусу Правого сектора.