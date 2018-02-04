У ДТП загинув відомий волонтер Леонід Краснопольський

Його смерть підтверджують волонтери у соцмережах та дружина

У результаті ДТП у Дніпрі загинув волонтер Леонід Краснопольський. Про це повідомила волонтер Галина Цегельник. Як написала вона у Twitter, вона до останнього сподівалась, що інформація про смерть Краснопольського виявиться фейком. Смерть Краснопольського підтвердила у соцмережах його дружина Олена. За її словами, він помер у ДТП. Цегельник



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Його смерть підтверджують волонтери у соцмережах та дружина

У результаті ДТП у Дніпрі загинув волонтер Леонід Краснопольський. Про це повідомила волонтер Галина Цегельник.

Як написала вона у Twitter, вона до останнього сподівалась, що інформація про смерть Краснопольського виявиться фейком.

Смерть Краснопольського підтвердила у соцмережах його дружина Олена. За її словами, він помер у ДТП.

Цегельник відзначила, що волонтер загинув від ДТП, яке сталося сьогодні вдень близько 12.50 по Набережній Перемоги. За інформацією видання «Інформатор», яке посилається на слова очевидців, два автомобілі їхали в попутному напрямку по Набережній в бік кільця. Водій Kia здійснював розворот вліво, в цей момент Toyota Prado протаранила автомобіль в бік.

Внаслідок удару ліва сторона кузова «корейця» була сильно деформована, а водій отримав травми, не сумісні з життям. Медики, які прибули на місце аварії, констатували смерть.

Краснопольський до початку російської окупації Донбасу жив у Донецьку. Після приходу окупаційних військ потрапив до полону «ДНР». Після звільнення у 2015 році оселився у Дніпрі і почав допомагати як волонтер українським військовим.