У Львові невідомий повідомив про замінування всіх шкіл, дитсадків, банків і церков



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Повідомлення про замінування надійшло 15 листопада на електронну пошту поліції

У Львові невідомий чоловік повідомив про замінування всіх шкіл, дитячих садків, відділень банків, церков та інших культових споруд. Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації.

Також зловмисник він повідомив про замінування 25 житлових будинків, дев’яти готелів, 11 лікарень і 11 торгово-розважальних центрів.

Повідомлення надійшло 15 листопада на електронну пошту поліції.

При цьому невідомий не висував жодних вимог.

Проводяться заходи щодо пошуку «телефонного терориста».

Також проводився моніторинг ситуації, на кілька об'єктів виїжджали вибухотехніки.

Вибухівку не виявлено.

Зазначимо, що це одне з наймасштабніших повідомлень про замінування у Львові, йшлося про майже 1 тис. об'єктів.

Нагадаємо, у липні невідомий повідомив про замінування всіх лікарень, пологових будинків, дитячих садків, торговельних центрів, готелів і церков у Львові.