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    Події в Україні

    Вокзали, торгові центри і житлові будинки: у Харкові замінували 54 об’єкти

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    На даний час правоохоронці проводять огляд місць подій - Вокзали, торгові центри і житлові будинки: у Харкові замінували 54 об’єкти
    На даний час правоохоронці проводять огляд місць подій

    Поліцейські перевіряють інформацію про мінування

    У Харкові поліцейські перевіряють інформацію про мінування 54 об’єктів на території міста.

    Про це у вівторок ввечері повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

    Зазначається, що за вказаними адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління главку поліції.

    «Надійшли повідомлення про закладення вибухівки у 21 житловому будинку, 21 торговельному центрі, восьми медичних установах, вищому навчальному закладі, аеропорту, центральному автовокзалі та залізничному вокзалі», - зазначили в поліції.

    На даний час правоохоронці проводять огляд місць подій.

    Нагадаємо, 7 листопада у Києві «замінували» Центральний залізничний вокзал.

    Також повідомлялося, що цього ж дня вранці надійшло анонімне повідомлення про замінування станцій київського метро «Золоті Ворота», «Червоний хутір», «Академмістечко».

    Станції були перевірені на наявність вибухонебезпечних предметів, нічого не виявлено.

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