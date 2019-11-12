Вокзали, торгові центри і житлові будинки: у Харкові замінували 54 об’єкти



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На даний час правоохоронці проводять огляд місць подій

Поліцейські перевіряють інформацію про мінування

У Харкові поліцейські перевіряють інформацію про мінування 54 об’єктів на території міста.

Про це у вівторок ввечері повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Зазначається, що за вказаними адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління главку поліції.

«Надійшли повідомлення про закладення вибухівки у 21 житловому будинку, 21 торговельному центрі, восьми медичних установах, вищому навчальному закладі, аеропорту, центральному автовокзалі та залізничному вокзалі», - зазначили в поліції.

На даний час правоохоронці проводять огляд місць подій.

Нагадаємо, 7 листопада у Києві «замінували» Центральний залізничний вокзал.

Також повідомлялося, що цього ж дня вранці надійшло анонімне повідомлення про замінування станцій київського метро «Золоті Ворота», «Червоний хутір», «Академмістечко».

Станції були перевірені на наявність вибухонебезпечних предметів, нічого не виявлено.