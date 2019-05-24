Замінування у Львові: поліція шукає вибухівку на 13 об'єктах



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На місце події виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи і фахівці інших служб

Цього разу у Львові замінували торгові центри, готелі, залізничний вокзал, аеропорт і навіть медустанови

У Львові в поліцію надійшло повідомлення про мінування 13 об'єктів. Про це повідомляє пресс-служба Національної поліції області.

Сьогодні в 16:10 в поліцію надійшло повідомлення про замінування тринадцяти об'єктів у Львові, серед яких торгові центри, готелі, медустанови, залізничний вокзал і аеропорт.

На місце події виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи і фахівці інших служб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 23 травня в Національну поліцію в Харківській області надійшло повідомлення на електронну пошту про загрозу вибуху в 25 об'єктах.

Крім того, співробітників і відвідувачів Чернівецької обласної державноїадміністрації евакуювали у зв'язку з загрозою вибуху.

Зазначається, що в четвер, 23 травня, близько 11:30 ранку невідомий громадянин, зателефонувавши з таксофона на «102», повідомив про те, що біля облдержадміністрації закладена вибухівка.

Також у Вінниці в п'ятницю, 24 травня, на поштові скриньки чотирьох університетів надійшли повідомлення про закладену в приміщеннях вибухівку. Листи отримали адміністрації національних Вінницького технічного, медичного, аграрного та педагогічного університетів. Аналогічне повідомлення отримала адміністрація торгового центру «Мегамолл».