Суд дав «мінеру» київського метро шість років тюрми



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Зловмисник повідомив на спецлінію «102» про підготовку вибуху на станції метро «Гідропарк»

Чоловік вже був раніше засуджений за аналогічний злочин

Дніпровським районним судом Києва до 6 років позбавлення волі засуджено чоловіка за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Установлено, що у липні 2018 року вказаний громадянин повідомив на спецлінію «102» про підготовку вибуху на станції «Гідропарк» київського метрополітену.

За результатами перевірки зазначеного повідомлення, вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин на даній станції не було виявлено.

Після встановлення особи «мінера» з’ясувалось, що вказаний громадянин вже був раніше засуджений за аналогічний злочин.

Вироком Дніпровського районного суду з урахуванням позиції прокурора зловмисника визнано винним у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху, вчиненому повторно, та призначено остаточне покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 7 листопада 2019 року надійшло анонімне повідомлення про замінування станцій київського метро «Золоті Ворота», «Червоний хутір», «Академмістечко».

Станції були перевірені на наявність вибухонебезпечних предметів, нічого не виявлено.