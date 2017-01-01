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    У Швеції ухвалили законопроект про отримання чоловіками згоди на секс

    Відповідно до закону, чоловік може бути звинувачений у зґвалтуванні навіть у разі добровільного сексу
    Шведський парламент ухвалив законопроект про «сексуальну згоду», який покликаний захистити жінок від насильства. Про це повідомляє Focus. Відповідно до закону, чоловік перед сексом повинен отримати згоду з боку дівчини, або він може бути звинувачений у зґвалтуванні навіть у разі добровільного сексу. Закон набуде чинності в
    • 21 Грудня, 00:48
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    <span>Відповідно до закону, чоловік перед сексом повинен отримати згоду з боку дівчини</span>
    Фото: LuckyBusiness
    Відповідно до закону, чоловік перед сексом повинен отримати згоду з боку дівчини

    Відповідно до закону, чоловік може бути звинувачений у зґвалтуванні навіть у разі добровільного сексу

    Шведський парламент ухвалив законопроект про «сексуальну згоду», який покликаний захистити жінок від насильства.

    Про це повідомляє Focus.

    Відповідно до закону, чоловік перед сексом повинен отримати згоду з боку дівчини, або він може бути звинувачений у зґвалтуванні навіть у разі добровільного сексу. Закон набуде чинності в липні 2018 року.

    Кримінальну справу за зґвалтування також може бути заведено в тому випадку, якщо фізичного примусу або його загрози не було.

    На думку противників даного законопроекту, він відкриває простір для маніпуляцій, знецінюючи реальні проблеми жінок, які піддаються насильству.

    закон
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