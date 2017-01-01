У Швеції ухвалили законопроект про отримання чоловіками згоди на секс
- 21 Грудня, 00:48
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Фото: LuckyBusiness
Відповідно до закону, чоловік перед сексом повинен отримати згоду з боку дівчини
Відповідно до закону, чоловік може бути звинувачений у зґвалтуванні навіть у разі добровільного сексу
Шведський парламент ухвалив законопроект про «сексуальну згоду», який покликаний захистити жінок від насильства.
Про це повідомляє Focus.
Відповідно до закону, чоловік перед сексом повинен отримати згоду з боку дівчини, або він може бути звинувачений у зґвалтуванні навіть у разі добровільного сексу. Закон набуде чинності в липні 2018 року.
Кримінальну справу за зґвалтування також може бути заведено в тому випадку, якщо фізичного примусу або його загрози не було.
На думку противників даного законопроекту, він відкриває простір для маніпуляцій, знецінюючи реальні проблеми жінок, які піддаються насильству.