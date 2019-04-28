У США будівельний кран впав на дорогу: чотири людини загинули
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Кран пошкодив шість автомобілів, чотири людини загинули, ще четверо поранені
В американському місті Сіетл будівельний кран впав на дорогу, в результаті чого загинули четверо людей.
Про це повідомляє пожежна служба міста в Twitter.
«Інцидент ... пов'язаний з краном, який впав на проїжджу частину. П'ять автомобілів пошкоджені. В цілому чотири людини загинули і троє постраждали, вони були доставлені в лікарню», - йдеться в повідомленні.
The incident at Fairview Ave N and involved a crane that fell into traffic. 5 cars were crushed. There are a total of 4 fatalities, and 3 injured patients that have been transferred to the hospital. pic.twitter.com/HM3PBZ5Udt— Seattle Fire Dept. (@SeattleFire) 27 квітня 2019 р.
Пізніше в поліції повідомили ще про одного постраждалого, який знаходився в шостій роздавленій машині. Йому медична допомога була надана на місці.
Кран працював над зведенням багатоповерхівки, розламався і впав на дорогу, по якій їхали автомобілі.
The incident at Fairview Ave N and involved a crane that fell into traffic. 5 cars were crushed. There are a total of 4 fatalities, and 3 injured patients that have been transferred to the hospital. pic.twitter.com/HM3PBZ5Udt— Seattle Fire Dept. (@SeattleFire) 27 квітня 2019 р.
За даними видання, серед загиблих - два оператора крана, а також двоє людей, що знаходилися в цей момент у своїх автомобілях. Ще четверо людей отримали поранення, в тому числі, одна людина у важкому стані, а також мати і дитина, стан яких оцінюється як задовільний. Всі вони доставлені до лікарні.
«Це було жахливо. Дув дуже сильний вітер. Кран висотою, може, вісім або дев'ять поверхів, розламався навпіл. Половина з нього відлетіла в сторону на будівлю, інша половина - на дорогу, на обидві смуги», - розповіла асистент біологічних досліджень Естер Нельсон, яка бачила момент падіння.
BREAKING: Several dead after crane that was working on google building falls and crushes cars in Seattle pic.twitter.com/ZQMSlS54OG— LIVE Breaking News (@NewsBreaking) 27 квітня 2019 р.
BREAKING UPDATE: At least 4 dead after construction crane falls onto street below in Seattle— Breaking911 (@Breaking911) 27 квітня 2019 р.
(Video via @DeedeeKIRO7)
pic.twitter.com/9DQPLDlMoo
Повідомляється також про серйозні пошкодження будівлі, яку зачепив кран.
Обставини аварії на будівництві з'ясовуються.
Джерело: Новое Время