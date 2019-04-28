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    У США будівельний кран впав на дорогу: чотири людини загинули

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    У США будівельний кран впав на дорогу - У США будівельний кран впав на дорогу: чотири людини загинули
    У США будівельний кран впав на дорогу
    Фото: AmericaIsDoomed / Twitter

    Кран пошкодив шість автомобілів, чотири людини загинули, ще четверо поранені

    В американському місті Сіетл будівельний кран впав на дорогу, в результаті чого загинули четверо людей.

    Про це повідомляє пожежна служба міста в Twitter.

    «Інцидент ... пов'язаний з краном, який впав на проїжджу частину. П'ять автомобілів пошкоджені. В цілому чотири людини загинули і троє постраждали, вони були доставлені в лікарню», - йдеться в повідомленні.

    Пізніше в поліції повідомили ще про одного постраждалого, який знаходився в шостій роздавленій машині. Йому медична допомога була надана на місці.

    Кран працював над зведенням багатоповерхівки, розламався і впав на дорогу, по якій їхали автомобілі.

    За даними видання, серед загиблих - два оператора крана, а також двоє людей, що знаходилися в цей момент у своїх автомобілях. Ще четверо людей отримали поранення, в тому числі, одна людина у важкому стані, а також мати і дитина, стан яких оцінюється як задовільний. Всі вони доставлені до лікарні.

    «Це було жахливо. Дув дуже сильний вітер. Кран висотою, може, вісім або дев'ять поверхів, розламався навпіл. Половина з нього відлетіла в сторону на будівлю, інша половина - на дорогу, на обидві смуги», - розповіла асистент біологічних досліджень Естер Нельсон, яка бачила момент падіння.

    Повідомляється також про серйозні пошкодження будівлі, яку зачепив кран.

    Обставини аварії на будівництві з'ясовуються.

    Джерело: Новое Время

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