У США будівельний кран впав на дорогу: чотири людини загинули



У США будівельний кран впав на дорогу Фото: AmericaIsDoomed / Twitter

Кран пошкодив шість автомобілів, чотири людини загинули, ще четверо поранені

В американському місті Сіетл будівельний кран впав на дорогу, в результаті чого загинули четверо людей.

Про це повідомляє пожежна служба міста в Twitter.

«Інцидент ... пов'язаний з краном, який впав на проїжджу частину. П'ять автомобілів пошкоджені. В цілому чотири людини загинули і троє постраждали, вони були доставлені в лікарню», - йдеться в повідомленні.

Пізніше в поліції повідомили ще про одного постраждалого, який знаходився в шостій роздавленій машині. Йому медична допомога була надана на місці.

Кран працював над зведенням багатоповерхівки, розламався і впав на дорогу, по якій їхали автомобілі.

За даними видання, серед загиблих - два оператора крана, а також двоє людей, що знаходилися в цей момент у своїх автомобілях. Ще четверо людей отримали поранення, в тому числі, одна людина у важкому стані, а також мати і дитина, стан яких оцінюється як задовільний. Всі вони доставлені до лікарні.

«Це було жахливо. Дув дуже сильний вітер. Кран висотою, може, вісім або дев'ять поверхів, розламався навпіл. Половина з нього відлетіла в сторону на будівлю, інша половина - на дорогу, на обидві смуги», - розповіла асистент біологічних досліджень Естер Нельсон, яка бачила момент падіння.

BREAKING: Several dead after crane that was working on google building falls and crushes cars in Seattle pic.twitter.com/ZQMSlS54OG — LIVE Breaking News (@NewsBreaking) 27 квітня 2019 р.

BREAKING UPDATE: At least 4 dead after construction crane falls onto street below in Seattle



(Video via @DeedeeKIRO7)



pic.twitter.com/9DQPLDlMoo — Breaking911 (@Breaking911) 27 квітня 2019 р.

Повідомляється також про серйозні пошкодження будівлі, яку зачепив кран.

Обставини аварії на будівництві з'ясовуються.

Джерело: Новое Время