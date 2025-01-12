Відстань до фронту різко скоротилася: влада Дніпропетровщини повідомила про небезпеку

Відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровщини скоротилася до менш ніж 7 км

Ворог уже може завдавати ударів керованими авіабомбами (КАБ) та артилерією по прикордонних громадах

За підтвердженими даними ресурсу Deep State, відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровщини скоротилася до менш ніж 7 км (від тимчасово окупованого села Солоне Донецької області). Це означає, що ворог уже може завдавати ударів керованими авіабомбами (КАБ) та артилерією по прикордонних громадах з території Донеччини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

У зоні підвищеної небезпеки опиняються наступні громади:

Великомихайлівська;

Маломихайлівська;

Новопавлівська;

Межівська;

Покровська;

Петропавлівська;

Васильківська.

Небезпека поширюється не лише на східну частину Синельниківського району, а й на сусідні території, зокрема прикордоння Павлоградського району зі сторони Покровського напрямку.

«Мешканцям зазначених громад важливо серйозно ставитися до сигналів повітряної тривоги та неухильно дотримуватися правил безпеки. Бережіть себе та своїх близьких!», – акцентував Лукашук.

Раніше заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що ворог уже за кілька кілометрів до Дніпропетровської області, однак суспільство цим не надто стурбоване.

Нагадаємо, російські війська намагаються «просочуватися» малими групами навколо Покровська Донецької області, але не можуть створити реальну загрозу місту.

За інформацією Генштабу ЗСУ, 11 січня на Покровському напрямку наші захисники зупинили 77 наступальних дій агресора. Ворог активно застосовував авіацію, штурмуючи українські позиції в районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Звірове, Новоандріївка, Успенівка, Слов’янка та Костянтинопольське.