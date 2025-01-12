Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

МСЕК-скандали отримують розв’язку. На Черкащині прокурор втратив групу інвалідності

Віталій Тараненко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
МСЕК-скандали отримують розв’язку. На Черкащині прокурор втратив групу інвалідності
Генеральна інспекція Офісу генпрокурора перевіряє законність отримання інвалідностей правоохоронцями
фото з відкритих джерел

Силовик вважався людиною з обмеженими можливостями з 2020 року

Заступнику керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області анульовано II групу інвалідності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, у липні 2020 року Черкаська обласна МСЕК №2 видала групу інвалідності заступнику керівника Уманської окружної прокуратури. У середині листопада 2024 року прокурор перестав бути інвалідом. На підставі акту огляду медико-соціальною експертною комісією йому скасовано II групу інвалідності у зв’язку з тим, що «ступені функціональних порушень, ступені обмеження життєдіяльності не відповідають критеріям встановлення групи інвалідності».

Крім цього, прокурори Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора допитали як свідка заступника керівника Уманської окружної прокуратури. Це відбулося у рамках досудового розслідування, де перевіряються обставини можливого внесення працівниками закладів охорони здоров`я та уповноваженими посадовими особами медико-соціальних експертних комісій, недостовірних відомостей до офіційних медичних документів діючих працівників органів прокуратури України.

Також Печерський райсуд Києва арештував довідку до акту огляду медико-соціальною експертною комісією, видану Черкаською обласною МСЕК №2 заступнику керівника Уманської окружної прокуратури.

Як повідомлялося раніше, високий відсоток прокурорів, які мають статус людей з інвалідністю, виявлено у Черкаській та Хмельницькій областях. Зокрема, на Черкащині 60 прокурорів органів прокуратури мають інвалідність – це 27,4% від загальної кількості прокурорів у регіоні. 59 з них отримали статус до повномасштабного вторгнення.

У Хмельницькій області такий статус має 61 прокурор, або 29,8% від загальної кількості. 50 отримали групи інвалідності до повномасштабного вторгнення.

На початку грудня стало відомо, що столичний суд надав прокурорам з Генеральної інспекції офісу генпрокурора тимчасовий доступ до медичної документації працівників Хмельницької обласної прокуратури, які мають групу інвалідності. Слідство має намір зробити копії медико-експертних справ, рішень, актів, висновків, протоколів засідань МСЕК, довідок, листків непрацездатності, інших документів, на підставі яких встановлювались групи інвалідності прокурорам.

Загалом, ідеться про документи 42 прокурорів Хмельниччини, які зберігалися в обласному МСЕК, а нині їх вилучило НАБУ.

Нагадаємо, що 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина-ексначальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту з можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Згодом суди зменшили заставу – до 280 млн грн.

Як повідомляв «Главком», у середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

Жертвою скандалу став генеральний прокурор Андрій Костін, якого 29 жовтня Рада відправила у відставку.

Читайте також:

Теги: суд війна Офіс Генерального прокурора Черкащина МСЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари ЦАХАЛу по науково-дослідному центрі у Дамаску: з'явилося відео
Удари ЦАХАЛу по науково-дослідному центрі у Дамаску: з'явилося відео
12 грудня, 2024, 23:38
Армія РФ втратила в Україні від початку повномасштабної війни 19675 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 14 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
14 грудня, 2024, 08:16
Повітряні сили попереджали про загрозу балістики
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
14 грудня, 2024, 09:57
Росіяни намагаються приховати втрати північнокорейського особового складу
Чому Путін приховує участь солдатів КНДР в бойових діях на Курщині: пояснення ISW
18 грудня, 2024, 05:37
20 грудня збройні сили РФ завдали комбінованого ракетного удару по Києву
Росія атакувала Київ, Зеленський призначив нових послів. Головне за 20 грудня
20 грудня, 2024, 21:07
Росія на Времівському напрямку щодня проводить понад 40 штурмових дій
ЗСУ потрапили в оточення у Макарівці? Заява Сил оборони
23 грудня, 2024, 15:11
Головні новини проти ночі 25 грудня
Ворог просунувся на кількох напрямках і запустив десятки ракет по Україні на Різдво: головне за ніч
25 грудня, 2024, 05:59
Головні новини проти ночі 28 грудня
Атака на Миколаїв, губернатори двох областей РФ поскаржилися на атаку дронів: головне за ніч
28 грудня, 2024, 05:54
Міністр закордонних справ Туреччини надіслав чіткий сигнал Сирії
Голова МЗС Туреччини поставив ультиматум щодо військової операції у Сирії
8 сiчня, 10:12

Кримінал

Сантехнік, який рятував сусіда від ТЦК та поліції, отримав вирок
Сантехнік, який рятував сусіда від ТЦК та поліції, отримав вирок
МСЕК-скандали отримують розв’язку. На Черкащині прокурор втратив групу інвалідності
МСЕК-скандали отримують розв’язку. На Черкащині прокурор втратив групу інвалідності
У Тернополі однорічний хлопчик помер під час лікування зубів
У Тернополі однорічний хлопчик помер під час лікування зубів
Омбудсмен попередив про чергову шахрайську схему виманювання грошей у сімей військовополонених
Омбудсмен попередив про чергову шахрайську схему виманювання грошей у сімей військовополонених
Затримано мешканку Херсона, яка працювала на ворога під час окупації міста
Затримано мешканку Херсона, яка працювала на ворога під час окупації міста
На Львівщині зіткнулись легковик та автобус: багато постраждалих
На Львівщині зіткнулись легковик та автобус: багато постраждалих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 січня: ситуація на фронті
59K
Десантники показали, як воюють у двоповерховому танку із чайником, мультиваркою та туалетом
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 січня 2025
43K
Українці цьогоріч мають заплатити податок за своє авто: сума чимала
29K
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
21K
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

На Рівненщині 14-річний мотоцикліст збив насмерть пішохода
Сьогодні, 14:58
Українські військові знищили ще один командний пункт росіян на Донеччині
Сьогодні, 14:40
ЗСУ пояснили, чому росіяни хочуть обійти Покровськ та Мирноград
Сьогодні, 13:16
Хмарно, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 12 січня
Сьогодні, 06:00
Смертельна ДТП у Києві, на Одещині вбило струмом 12-річну дитину: головне за ніч
Сьогодні, 05:46
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua