МСЕК-скандали отримують розв’язку. На Черкащині прокурор втратив групу інвалідності

Силовик вважався людиною з обмеженими можливостями з 2020 року

Заступнику керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області анульовано II групу інвалідності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, у липні 2020 року Черкаська обласна МСЕК №2 видала групу інвалідності заступнику керівника Уманської окружної прокуратури. У середині листопада 2024 року прокурор перестав бути інвалідом. На підставі акту огляду медико-соціальною експертною комісією йому скасовано II групу інвалідності у зв’язку з тим, що «ступені функціональних порушень, ступені обмеження життєдіяльності не відповідають критеріям встановлення групи інвалідності».

Крім цього, прокурори Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора допитали як свідка заступника керівника Уманської окружної прокуратури. Це відбулося у рамках досудового розслідування, де перевіряються обставини можливого внесення працівниками закладів охорони здоров`я та уповноваженими посадовими особами медико-соціальних експертних комісій, недостовірних відомостей до офіційних медичних документів діючих працівників органів прокуратури України.

Також Печерський райсуд Києва арештував довідку до акту огляду медико-соціальною експертною комісією, видану Черкаською обласною МСЕК №2 заступнику керівника Уманської окружної прокуратури.

Як повідомлялося раніше, високий відсоток прокурорів, які мають статус людей з інвалідністю, виявлено у Черкаській та Хмельницькій областях. Зокрема, на Черкащині 60 прокурорів органів прокуратури мають інвалідність – це 27,4% від загальної кількості прокурорів у регіоні. 59 з них отримали статус до повномасштабного вторгнення.

У Хмельницькій області такий статус має 61 прокурор, або 29,8% від загальної кількості. 50 отримали групи інвалідності до повномасштабного вторгнення.

На початку грудня стало відомо, що столичний суд надав прокурорам з Генеральної інспекції офісу генпрокурора тимчасовий доступ до медичної документації працівників Хмельницької обласної прокуратури, які мають групу інвалідності. Слідство має намір зробити копії медико-експертних справ, рішень, актів, висновків, протоколів засідань МСЕК, довідок, листків непрацездатності, інших документів, на підставі яких встановлювались групи інвалідності прокурорам.

Загалом, ідеться про документи 42 прокурорів Хмельниччини, які зберігалися в обласному МСЕК, а нині їх вилучило НАБУ.

Нагадаємо, що 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина-ексначальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту з можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Згодом суди зменшили заставу – до 280 млн грн.

Як повідомляв «Главком», у середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

Жертвою скандалу став генеральний прокурор Андрій Костін, якого 29 жовтня Рада відправила у відставку.