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ЗСУ пояснили, чому росіяни хочуть обійти Покровськ та Мирноград

Іванна Гончар
glavcom.ua
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ЗСУ пояснили, чому росіяни хочуть обійти Покровськ та Мирноград
Покровськ є ключовим логістичним вузлом для оборони Донецької області
фото з відкритих джерел

Росіяни тільки намагаються поставити під загрозу логістичні ланцюжки, про те, щоб когось оточити, мова не йде

Російські війська не намагаються штурмувати міста Покровськ та Мирноград, а мають намір обійти їх, щоб не вв’язуватися у важкі бої. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ «Хортиця» майор Віктор Трегубов.

За його словами, росіяни не лізуть напролом, а намагаються обійти міста по малих населених пунктах, здебільшого на південь від цих міст. Російська армія намагається зачепитися в селищах і звідти обрізати логістичні ланцюжки, щоб потім не йти на добре підготовлену оборону, яка вже там є. Трегубов додав, що ця тактика свідчить про те, що у противника вже немає великої переваги в живій силі та техніці.

«Тобто вони мають економити, діяти по-іншому, не так, як зазвичай лізти вперед, попри втрати. Зараз вони діють обережніше. ЗСУ готові до цього сценарію, він розглядався як основний», – сказав речник.

Віктор Трегубов підкреслив, що росіяни тільки намагаються поставити під загрозу логістичні ланцюжки, про те, щоб когось оточити, мова не йде.

Зауважимо, що місто Покровськ є ключовим логістичним вузлом для оборони Донецької області.

Раніше ми писали, що російські війська намагаються «просочуватися» малими групами навколо Покровська Донецької області, але не можуть створити реальну загрозу місту.

За інформацією Генштабу ЗСУ, 11 січня на Покровському напрямку наші захисники зупинили 77 наступальних дій агресора. Ворог активно застосовував авіацію, штурмуючи українські позиції в районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Звірове, Новоандріївка, Успенівка, Слов’янка та Костянтинопольське.

Нагадаємо, що партизанський рух «Атеш» розвідав секретну частину міністерства оборони країни-агресора РФ, яка знаходиться на Далекому Сході. 

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Теги: росія ЗСУ війна військові Покровськ

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