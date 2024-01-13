13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто займатися важкою фізичною працею

13 січня відзначається День гумової качки та День втілення мрії. Віряни вшановують пам’ять мучеників Єрмила і Стратоніка.

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День гумової качки

13 січня святкують День гумової качечки. Ця неординарна подія з’явилася на батьківщині яскравої іграшки – в США. Гумова качечка має багато прихильників, які намагаються щороку святкувати цей день, а також хизуються своїми колекціями цих іграшок.

Гумова качечка упродовж багатьох десятиліть використовується батьками під час ванних процедур малюка, щоб він почував себе в безпеці. Тому сьогодні багато дорослих асоціюють іграшку зі своїм щасливим дитинством.

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Виготовляти гумові качечки почали в США наприкінці XIX століття, а патент було отримано лише 1928 року. Найбільша у світі гумова качка – в Детройті, штат Мічиган.

День втілення мрії

День «Зроби свою мрію реальністю» або День втілення мрії – неофіційне свято, створене для того, щоб мотивувати людей втілювати свої мрії в життя.

Цього дня нагадують, що будь-який день – це ідеальний час для втілення своєї мрії в реальність.

Кроки до здійснення мрії:

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Приділяйте час мріям. Дозвольте собі свободу досліджувати різні мрії та прагнення.

Створіть дошку мрій. Візуалізуйте свої мрії, щоб тримати їх у фокусі.

Вирішіть, яку мрію здійснити. Виберіть мрію, яка дійсно відповідає вашим цінностям і бажанням.

Напишіть список дій. Розбийте свою мрію на конкретні кроки.

Зробіть одну дію. Почніть з одного кроку на шляху до своєї мрії.

Яке сьогодні релігійне свято

13 січня в церковному календарі – День мучеників Єрмила і Стратоніка. Вони були двома друзями з Сінгідунума (сьогодні місто Белград, Сербія), яких засудили на мученицьку смерть за християнську віру.

Єрмило був дияконом в місті Сінгідунум. Відкрито проявляв свою християнську позицію, за що був кинутий до в’язниці. Довгий час його піддавали страшним тортурам. Але вони не змогли змусити мученика відректися від Христа. Правитель міста, який був затятим язичником, наказав втопити Єрмила у річці Дунай.

Стратонік був наглядачем темниці, куди кинули Єрмилу, а також його другом. Він боявся, що втратить посаду і свою службу, якщо відкриється всім, що таємно сповідує християнство. Побачивши страждання свого товариша, Стратонік не зміг втримати сліз, чим і видав себе. Прийняв мученицьку смерть із Єрмилом.

Що не можна робити цього дня

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не варто шити і вишивати.

Краще не пліткувати.

Не можна ображати тварин.

Народні прикмети

Якщо видався теплий день, то літо теж буде теплим.

Іній лежить на деревах – влітку буде багато меду і зерна.

Шумить ліс – до тепла.

Пам’ятні події 13 січня

1610 – Галілео Галілей відкрив четвертий супутник Юпітера, який згодом отримав назву Каллісто.

1681 – між Османською імперією, Кримським ханством та Московським царством укладений Бахчисарайський мирний договір за наслідками війни 1676-1681 рр.; Османська імперія визнала Україну за Московією.

1854 – Фаас Ентоні з Філадельфії запатентував новий музичний інструмент — акордеон.

1919 – у Києві Директорія УНР затвердила закон про заклик військових до дійсної служби.

1934 – у Радянському Союзі запроваджено новий вчений ступінь – «кандидат наук».

1936 – у Варшаві оголошені вироки на судовому процесі проти 12-ти членів ОУН. Степан Бандера, Микола Лебідь і Ярослав Карпинець засуджені до смертної кари, заміненої довічним ув'язненням.

1942 – почалося примусове вивезення населення України в Німеччину (остарбайтери).

1943 – А. Гітлер видав директиву про тотальну мобілізацію матеріальних засобів та людських ресурсів Німеччини.

1949 – радянська пропаганда оприлюднила фейкову інформацію про те, що агентурна розвідка здобула в Пентагоні і Ленглі план нападу на СРСР – Операція «Дропшот» (Dropshot).

1950 – СРСР почав бойкот Ради Безпеки ООН після відхилення пропозиції замінити Республіку Китай комуністичним урядом КНР.

1965 – Губернатор штату Міннесота (США) Карл Ролваг та мер Міннеаполісу Артур Нафталін підписали прокламації про проголошення 22 січня «Днем української незалежності».

1991 – у литовській столиці Вільнюсі підрозділ КДБ «Альфа» штурмував міський телецентр і телевежу, що призвело до загибелі 15 литовців і одного спецпризначенця. У Литві цей день відзначається як день оборони свободи.

1992 – Україна та Королівство Швеція встановили дипломатичні відносини.

1992 – Республіка Кіпр визнала незалежність України.

2000 – про свою відставку з поста глави компанії «Microsoft» заявив її співзасновник і багаторічний керівник Білл Ґейтс.

2010 – Апеляційний суд міста Києва визнав, що Сталін, Молотов, Каганович, Постишев, Косіор, Чубар і Хатаєвич організували геноцид частини українців, але закрив справу у зв'язку з їх смертю.

2015 – Теракт під Волновахою в ході російської збройної агресії проти України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Афанасій, Єлізар, Максим, Петро, Яків.