Атака на Запоріжжя і Суми, ЗСУ вперше мають перевагу над ворогом у танках: головне за ніч

Окупанти атакували Запоріжжя БпЛА, уламки БпЛА впали на оздоровчий дитячий центр в Сумах, ЗСУ вперше за час війни мають танкову перевагу над ворогом, Волтц розповів, як Трамп може примусити Путіна сісти за стіл переговорів. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 13 січня, щоб ви були в курсі подій:

Окупанти атакували Запоріжжя БпЛА, є постраждалі

Внаслідок атаки ворожих безпілотників на Запоріжжя у неділю ввечері постраждало двоє людей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

У Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Згодом Федоров повідомив про вибухи в області.

За словами Федорова, через ворожий безпілотник у Запоріжжі зайнялась приватна оселя. Тоді він зазначив, що, попередньо, одна людина постраждала.

Згодом Федоров повідомив, що кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до двох осіб. Обох медики доправляють до лікарні.

Керівник ОВА згодом уточнив, що в постраждалих вибухові травми та поранення кінцівок. Стан чоловіка і жінки наразі оцінюють як середньої важкості.

Уламки БпЛА впали на оздоровчий дитячий центр в Сумах, сталася пожежа

Росіяни ввечері 12 січня завдали повітряних ударів по оздоровчому дитячому центру (ОДЦ) в Сумах. На території об'єкта сталася пожежа. Про це повідомляє Головне управленні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області (ГУ ДСНС у Сумській області) та Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.

Надзвичайники розповіли, що під дронову атаку потрапив також житловий сектор міста.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

ДСНС поінформувало, що працювати рятувальникам довелося одночасно за декількома адресами.

«Осередки горіння ліквідовано. Території по яких наносились удари обстежено», – розповіли надзвичайники.

Сумська ОВА розповіла, що пожежа на території ОДЦ Сумської громади сталася внаслідок падіння уламків російського безпілотника.

«Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються», – йдеться у інформації.

Зеленський запропонував допомогу Придністров’ю

Президент України Володимир Зеленський з президенткою Молдови Маєю Санду обговорили, як можна подолати гуманітарну кризу в Придністров’ї. Про це Володимир Зеленський повідомив під час вечірнього відеозвернення.

Зокрема, він зауважив, що Україна може допомогти Придністров’ю вугіллям.

«На тижні в мене була розмова з Президенткою Молдови Маєю Санду. Ми обговорили, як можна подолати гуманітарну кризу в Придністров’ї. Там через свідомі дії Росії – просто вакуум енергоресурсів. Люди страждають. І це свідомо скеровується Росією, щоб зіпсувати суспільні настрої в Молдові перед виборами. Україна може допомогти вугіллям. Проте поки ми не бачимо відповідної реакції від тих, хто фактично контролює ситуацію на лівому березі Дністра. Якщо вони підіграють Росії, це одна справа, зовсім інша справа, якщо вони дійсно хочуть допомогти людям у Придністров’ї. З нашого боку готовність є», – зазначив президент.

ЗСУ вперше за час війни мають танкову перевагу над ворогом – Forbes

Вперше від початку повномасштабної війни українська армія має перевагу над агресором у застосуванні танків. Про це пише Forbes.

Військовий оглядач Девід Акс наводить уривки з публікації російського військового блогера, який аналізує тактику застосування танків обома сторонами.

«Наші танки можуть працювати тільки із закритих вогневих позицій. Робота прямим наведенням та супровід піхоти їм недоступні», – пише російський блогер.

Основною причиною цього він називає дуже ефективну роботу українських FPV-дронів – якщо росіяни намагаються відправити танки в штурм, українські дроноводи зазвичай спалюють їх ще на підході до лінії вогню.

«Противник досяг достатньої масовості та різноманітності своїх дронів, відточив тактику їх застосування. Тому на тактичному напрямку, де у противника є хоча б 2 роти ударних дронів (FPV) + 2 роти розвідувальних БПЛА, він наглухо закриває можливість роботи нашої бронетехніки і танків. Танки та БМП/БТРи просто не доїжджають до рубежу переходу в атаку – їх гасять уже на 3-6 км від передка, у глибині наших порядків», – додає росіянин.

А українські танки, хоч і страждають від російських дронів, усе ж таки мають значно більше свободи дій на лінії зіткнення. За словами блогера, російські дрони демонструють значно нижчу ефективність, оскільки вони більш вразливі до систем РЕБ. А таких безпілотників, які працюють на краще захищених частотах, або на оптоволокні, дуже мало, тому їх використовують лише на пріорітетних напрямках.

«Противник має можливість застосовувати свої танки не тільки з закритих вогневих позицій, але і для коротких обстрілів прямим наведенням на другорядних напрямках. Ворог демонструє високу адаптивність. І якщо йому і не вистачає піхоти для утримання великих просторів, то за технологічними родами військ вони представляють серйозного суперника», – констатує російський блогер.

Волтц розповів, як Трамп може примусити Путіна сісти за стіл переговорів

Обраний президент Дональд Трамп може зняти обмеження на далекобійну зброю для України, а також посилити енергетичні санкції проти Росії, щоб змусити лідера РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Про це майбутній радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц заявив в інтерв'ю ABC News.

За його словами, Трамп готовий піти на певні кроки. Наприклад, зняти обмеження на далекобійну зброю Україні, щоб посадити Путіна за стіл переговорів.

Водночас Волтц не надав жодних деталей про ці кроки.

Серед інших важелів впливу на Путіна Волтц назвав енергетичні санкції. Якщо їх запровадять, Україна буде сильнішою, а Путін – більш відкритим до переговорів.

«Путіна економіка і військова машина дуже швидко висохнуть. Я думаю, що це змусить Путіна сісти за стіл переговорів. У нас є важелі впливу, наприклад, зняття обмежень щодо далекобійної зброї, яку ми також надали Україні», – сказав радник обраного президента США.