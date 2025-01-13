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Окупанти просунулися на чотирьох напрямках і перейшли на північ Сумщини – карти ISW

Ірина Бура
glavcom.ua
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Окупанти просунулися на чотирьох напрямках і перейшли на північ Сумщини – карти ISW
Звіт ISW щодо війни в Україні 13 січня

Російські війська мають успіх Донеччині

Російські війська просунулися на Куп’янському, Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках і зайшли на північ Сумської області. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ на Курщині

Війська РФ в рамках своїх зусиль з ліквідації українського плацдарму в Курській області і перейшли на північ Сумської області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 січня, показують, що російські загарбники перетнули міжнародний кордон і просунулися на захід від Журавки (село Журавка Хотінської селищної громади Сумського району розташоване практично на кордоні з РФ). Російський воєнкор стверджував, що путінські війська перейшли в Сумську область в рамках своїх зусиль, щоб обійти Миколаєво-Дар'їно (на схід від Суджі) з півдня.

Російський блогер розповідав, що війська РФ також просунулися на північ Сумської області в районі села Проходи, але в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

Війська РФ 12 січня продовжували наступальні дії в межах основного українського плацдарму, але не просунулися. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 січня, показують, що ЗСУ зберігають позиції в Погребках (на північний захід від Суджі), незважаючи на нещодавні заяви про захоплення населеного пункту росіянами. Російський воєнкор стверджував, що війська РФ начебто відбили українську атаку біля Руського Поріччя.

Окупанти просунулися на чотирьох напрямках і перейшли на північ Сумщини – карти ISW фото 1

Харківщина

Російські окупанти продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просунулися. 11 і 12 січня выйьска РФ наступали в напрямку Козачої Лопані та в районі Вовчанська. Російський воєнкор заявив, що ЗСУ начебто невдало контратакували поблизу Липців. Речник Харківського оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) підполковник Євгеній Романов заявив, що окупанти постійно поповнюють запаси та втрати на Харківському напрямку.

Окупанти просунулися на чотирьох напрямках і перейшли на північ Сумщини – карти ISW фото 2

Луганщина

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні кадри від 11 січня показують, що росіяни просунулися в північно-західній частині Петропавлівки (на схід від Куп'янська). 12 січня в Міноборони РФ заявили про захоплення села Калинове (на північ від Куп'янська), а російський блогер стверджував, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році в цьому населеному пункті проживало менше 10 осіб. Російські загарбники продовжували наступати в районі Голубівки, Дворічної, біля Синьківки, Петропавлівки, Піщаного і Степової Новоселівки 11 і 12 січня. Війська РФ нещодавно здійснили дві механізовані штурми розміром у посилені роти на північний схід від Борової, але не просунулися. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 січня, показують, що ЗСУ відбили посилену механізовану атаку росіян на захід від Вишневого (на північний схід від Борової).

Українська бригада, яка відбивала атаку, повідомила, що частини російської 4-ї танкової дивізії 8 і 9 січня двічі атакували позиції ЗСУ з чотирьох напрямків, і що атака була відбита завдяки роботі артилерії, безпілотників та протитанкових мін. Бригада ЗСУ повідомила, що знищила 20 російських танків і інших одиниць бронетехніки, але не уточнила загальну кількість техніки, яку ворог використовував під час штурму. Речник бригади ЗСУ заявив, що окупанти не проводили великого механізованого штурму в цьому районі протягом кількох місяців, і зазначив, що війська РФ під час штурму використовували танки Т-72 і Т-80. Він також розповів, що російські загарбники намагалися захистити танки та бронетехніку за допомогою систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), але ЗСУ змогли використати протитанкові керовані ракети (ПТУР), щоб вразити машини, та застосували інші "рішення" для того, щоб обійти російські перешкоди РЕБ.

Війська РФ продовжували штурми біля Загризового, Зеленого Гаю, Першотравневого, Копанки, Новоєгорівки та Макіївки. Російські окупанти 12 січня продовжували наступальні дії на Лиманському напрямку, але не просунулися. Війська РФ наступали в районі Тернів, Зарічного та Серебрянського лісу.

Окупанти просунулися на чотирьох напрямках і перейшли на північ Сумщини – карти ISW фото 3

Донеччина

Російські окупанти продовжували наступальні операції в районі Григорівки та Білогорівки (обидві на північний схід від Сіверська), але не просунулися. 12 січня війська РФ наступали в районі Часового Яру, але також не просунулися. Російські загарбники вели наступальні операції в межах і поблизу самого Часового Яру, біля Білої Гори та Ступочок. Російський воєнкор заявив, що ЗСУ контратакують у Часовому Яру. Російські джерела стверджували, що путінські війська просунулися в мікрорайон Північний (східна частина Часового Яру) і зайняли близько 20% вогнетривкого заводу в центрі міста, але в ISW не знайшлт підтвердження. В ОСУВ «Хортиця» ЗСУ розповіли, що ворог використовував невстановлену кількість одиниць бронетехніки для підтримки наступальних операцій у Часовому Яру, та що українські захисники знищили одну одиницю бронетехніки противника.

Окупанти просунулися на чотирьох напрямках і перейшли на північ Сумщини – карти ISW фото 4

Війська РФ просунулися в Торецьку. Геолокаційні кадри показують, що окупанти просунулися в північно-західній частині міста. Російські загарбники наступали біля самого Торецька, в районі Диліївки та Щербинівки. Російське джерело стверджувало, що ЗСУ начебто безуспішно контратакували в Щербинівці. Російський воєнкор розповідав, що бойові дії перемістилися на західну і північно-західну частину Торецька, де путінські війська атакують невеликими групами піхоти. Російський блогер також стверджував, що військове командування РФ нещодавно перекинуло резерви до Торецька, подвоївши кількість маневрених груп, які беруть участь у штурмі. Українська бригада, яка діяла поблизу Торецька, опублікувала фотографії, на яких зображено військових РФ у цивільному одязі в населеному пункті. В ISW звертають увагу, що якщо це підтвердиться, це є воєнним злочином.

Окупанти просунулися на чотирьох напрямках і перейшли на північ Сумщини – карти ISW фото 5

Війська РФ просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 січня, свідчать, що окупанти просунулися на захід від Нововасилівки (на південний захід від Покровська). Російські воєнкори стверджували, що путінські війська захопили Зелене (на південь від Покровська) і просунулися на південь від Нововасилівки, в межах 1 км від Удачного та на північний захід від Солоного (усі на південний захід від Покровська), але в ISW не знайшли підтвердження.

В ОСУВ ЗСУ «Хортиця» 12 січня повідомили, що окупанти здійснили механізований штурм біля Ясенового (на південний захід від Покровська), і що українські воїни знищили один танк і дві бронемашини.

Війська РФ продовжували наступальні дії під самим Покровськом, біля Баранівки, Тарасівки, Новоолександрівки, Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Мирнограда, Лисівки, Нового Труду, Зеленого, Звірового, Удачного, Успенівки, Нововасилівки, Новоандріївки, Новоєлизаветівки, Срібного, Ясенового та Котлиного 11 і 12 січня.

Речник ОСУВ ЗСУ «Хортиця» майор Віктор Трегубов заявив, що окупанти намагаються обійти Покровськ, просуваючись через невеликі населені пункти на південь від Покровська, і перекрити українські наземні лінії зв'язку.

Окупанти просунулися на чотирьох напрямках і перейшли на північ Сумщини – карти ISW фото 6

Російські загарбники просунулися на Кураховому напрямку. Геолокаційні кадри показують, що росіяни нещодавно окупували Янтарне (на південний захід від Курахового). В Міноборони РФ 12 січня заявили про захоплення села Янтарне. Війська РФ продовжували наступати поблизу Шевченка, біля Дачного, Янтарного, Костянтинопольського та Костянтинополя.

Окупанти просунулися на чотирьох напрямках і перейшли на північ Сумщини – карти ISW фото 7

Південна вісь

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про бойові дії на заході Запорізької області 12 січня.

Окупанти просунулися на чотирьох напрямках і перейшли на північ Сумщини – карти ISW фото 8

Російські окупанти продовжували наступальні дії на Дніпровському напрямку 11 і 12 січня, але не просунулися.

Речник Південного угруповання військ ЗСУ Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що росіяни найчастіше намагаються наступати на острови Козацький, Великий Потьомкін і Забич, щоб створити плацдарми для майбутніх атак на правий берег Херсонської області.

Окупанти просунулися на чотирьох напрямках і перейшли на північ Сумщини – карти ISW фото 9

Нагадаємо, триває 1055-й день повномасштабної війни в Україні.

Упродовж минулої доби противник завдав 28 авіаційних ударів, застосувавши 36 КАБ, два ракетних удари, задіявши дві ракети. Крім цього, росіяни залучили для ураження 985 дронів-камікадзе та здійснили близько п’яти тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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