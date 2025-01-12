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Українські військові знищили ще один командний пункт росіян на Донеччині

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Українські військові знищили ще один командний пункт росіян на Донеччині
ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту
фото: Reuters

12 січня Збройні сили України завдали удару по пункту управління 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ на Донеччині

Сьогодні, 12 січня Збройні Сили України завдали чергового високоточного повітряного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії рф, розташованому в місті Новогродівка Донецької області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

У повідомлення йдеться, що ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку.

 

«Збройні Сили України демонструють високий рівень координації та професіоналізму у виявленні й знищенні ключових об’єктів ланок управління та військової інфраструктури противника», – написали в Генштабі.

Раніше ми писали, що аеророзвідники підрозділу «Гюрза» 28-ї бригади зафіксували чергове порушення правил ведення війни російськими військовими. На кадрах зображено, як російські військові переодягнені в цивільний одяг переміщаються по населеному пункту. 

Нагадаємо, що у місті Губкін Білгородської області успішно уражено командний пункт угруповання військ «Сєвєр» російської окупаційної армії. 

Нині триває 1054-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 157 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 11 авіаційних та один ракетний удар, застосував 20 КАБ та одну ракету, задіяв для ударів 751 дрон-камікадзе, здійснив близько чотирьох тисяч обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.

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Теги: ЗСУ ворог Генштаб війна

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