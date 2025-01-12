На Рівненщині 14-річний мотоцикліст збив насмерть пішохода

Неповнолітній водій мотоцикла «Skymoto Prime» наїхав на 38-річного місцевого жителя. Від отриманих травм чоловік загинув

На Рівненщині під колесами мотоцикла загинув пішохід. 14-річний мотоцикліст наїхав на місцевого жителя, який ішов узбіччям. Про це повідомляє ГУНП у Рівненській області.



Автопригода сталася 9 січня у селі Суськ, що на Рівщенщині. Слідство встановило, що 14-річний житель села Дюксин, водій мотоцикла «Skymoto Prime», допустив наїзд на 38-річного місцевого жителя, який ішов узбіччям. Від отриманий травм пішохід загинув.

Повідомляється, що травми також отримав і мотоцикліст: медики у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій органів черевної порожнини. Неповнолітнього госпіталізували до лікарні.

Згідно з даними МВС України, мінімальний вік, дозволений для складання іспитів на водіння і отримання посвідчення водія – 16 років. Це стосується категорій – А, А1 (мопеди та мотоцикли).

«Слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого)», – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що у Голосіївському районі Києва,11 січня, сталась смертельна ДТП. У результаті зіткнення мінівена та автобуса загинули двоє людей. Трагедія сталася близько 18:30.

«68-річний водій автомобіля Hyundai, рухаючись по Столичному шосе, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автобусом Mercedes, що рухався у зустрічному напрямку», – йдеться в повідомленні.

У результаті ДТП травмувалися водій та семеро пасажирів маршрутного автобуса, трьох із них, включно з шестирічною дитиною, госпіталізували.

Також повідомлялось, що у Львівській області зіткнулись легковик з автобусом. У результаті дорожньо-транспортної пригоди травмувались семеро людей.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 січня Збройні Сили України завдали чергового високоточного повітряного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії рф, розташованому в місті Новогродівка Донецької області.