В окупованому Криму почали бурити тунель для Керченського мосту

Окупанти для будівництва тунелю в анексованому Криму найняли компанії, які будували об'єкти для олімпійських об'єктів в Сочі

У Керчі будівельники пробурили приблизно 50 метрів тунелю для так званих залізничних підходів до Кримського мосту. Про це повідомляє «Крим-інформ». Повідомляється, що в тунелі роботи ведуться з південного і північного порталів, вже сформований забій, близько 30 метрів з південного і близько 20 метрів з північного порталу пройдено.



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Окупанти для будівництва тунелю в анексованому Криму найняли компанії, які будували об'єкти для олімпійських об'єктів в Сочі

У Керчі будівельники пробурили приблизно 50 метрів тунелю для так званих залізничних підходів до Кримського мосту. Про це повідомляє «Крим-інформ».

Повідомляється, що в тунелі роботи ведуться з південного і північного порталів, вже сформований забій, близько 30 метрів з південного і близько 20 метрів з північного порталу пройдено.

Також поряд з тунелем почалася прокладка так званої штольні. Вона буде служити аварійним виходом з тунелю, і проходити паралельно йому.

Наголошується, що окупанти для будівництва тунелю в анексованому Криму найняли компанії, які будували об'єкти для олімпійських об'єктів в Сочі.

Разом з тунелем роботи розпочалися і на інших ділянках залізничних підходів до Керченського мосту. На двох залізничних шляхопроводах вже сформовані стійки опор і ригеля. Наприкінці грудня сюди повинні надійти перші металоконструкції, які виготовляє керченський суднобудівний завод «Затока». На маршруті майбутньої залізниці знімається рослинний грунт і вже розпочато формування дорожнього полотна. Поруч із будмайданчиком для робочих побудоване вахтове містечко на 900 місць.

Джерело: Українські новини