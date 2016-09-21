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    В Україні залишаються знеструмленими 395 населених пунктів

    Найбільше знеструмлених населених пунктів залишається на Одещині
    395 населених пунктів в трьох областях залишаються знеструмленими станом на 16:00 суботи. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій. Станом на 16:00 небезпечних метеорологічних явищ не спостерігається, погодні умови стабілізувалися. Знеструмленими залишаються 284 населених пункти в Одеській області, 74 - у Черкаській
    • Сьогодні, 18:24
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    Найбільше знеструмлених населених пунктів залишається на Одещині

    395 населених пунктів в трьох областях залишаються знеструмленими станом на 16:00 суботи. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Станом на 16:00 небезпечних метеорологічних явищ не спостерігається, погодні умови стабілізувалися.

    Знеструмленими залишаються 284 населених пункти в Одеській області, 74 - у Черкаській і 7 - у Чернігівській.

    Для підвозу води для населення й соціальних об'єктів залучено 11 одиниць техніки, з них від ДСНС - 5 одиниць техніки, зокрема підвезено 170 тонн води.

    Також зазначено, що рух транспорту на ділянці автодороги М-05 Київ - Одеса на території Черкаської й Кіровоградської областей відновлено в обох напрямках по одній смузі.

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