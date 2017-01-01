Закарпатські перевали відкрили для проїзду - рятувальники

Без світла залишаються п'ять сіл на Закарпатті

Внаслідок падіння дерев на проїжджу частину частково обмежувався рух автомобілів на дорогах різного значення в Ужгородському, Перечинському, Великоберезнянському, Мукачівському та Хустському районах. На місця направлені рятувальники, в більшості випадків проїзд транспорту вже забезпечений. Йдеться на сайті голови Закарпатської ОДА. Водночас у



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Без світла залишаються п'ять сіл на Закарпатті

Внаслідок падіння дерев на проїжджу частину частково обмежувався рух автомобілів на дорогах різного значення в Ужгородському, Перечинському, Великоберезнянському, Мукачівському та Хустському районах. На місця направлені рятувальники, в більшості випадків проїзд транспорту вже забезпечений. Йдеться на сайті голови Закарпатської ОДА.

Водночас у ніч на вівторок через налипання снігу й падіння дерев на лінії електропередач знеструмлені два фідери у гірській частині Великоберезнянського району, без світла залишаються села Мирча, Чорноголова, Завосино, Буківцьово та Смереково з присілками (всього близько тисячі дворогосподарств).

На місці працюють аварійні бригади енергетиків, до 15-ї години світло має бути відновлене в повному обсязі.

Нагадаємо, вчора через негоду на Закарпатті без світла опинилось 39 сіл.