Закарпатські перевали відкрили для проїзду - рятувальники
- Сьогодні, 12:01
-
Розсилка
Без світла залишаються п'ять сіл на Закарпатті
Внаслідок падіння дерев на проїжджу частину частково обмежувався рух автомобілів на дорогах різного значення в Ужгородському, Перечинському, Великоберезнянському, Мукачівському та Хустському районах. На місця направлені рятувальники, в більшості випадків проїзд транспорту вже забезпечений. Йдеться на сайті голови Закарпатської ОДА.
Водночас у ніч на вівторок через налипання снігу й падіння дерев на лінії електропередач знеструмлені два фідери у гірській частині Великоберезнянського району, без світла залишаються села Мирча, Чорноголова, Завосино, Буківцьово та Смереково з присілками (всього близько тисячі дворогосподарств).
На місці працюють аварійні бригади енергетиків, до 15-ї години світло має бути відновлене в повному обсязі.
Нагадаємо, вчора через негоду на Закарпатті без світла опинилось 39 сіл.