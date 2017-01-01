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    Закарпатські перевали відкрили для проїзду - рятувальники

    Без світла залишаються п'ять сіл на Закарпатті
    Внаслідок падіння дерев на проїжджу частину частково обмежувався рух автомобілів на дорогах різного значення в Ужгородському, Перечинському, Великоберезнянському, Мукачівському та Хустському районах. На місця направлені рятувальники, в більшості випадків проїзд транспорту вже забезпечений. Йдеться на сайті голови Закарпатської ОДА. Водночас у
    • Сьогодні, 12:01
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    Без світла залишаються п'ять сіл на Закарпатті

    Внаслідок падіння дерев на проїжджу частину частково обмежувався рух автомобілів на дорогах різного значення в Ужгородському, Перечинському, Великоберезнянському, Мукачівському та Хустському районах. На місця направлені рятувальники, в більшості випадків проїзд транспорту вже забезпечений. Йдеться на сайті голови Закарпатської ОДА.

    Водночас у ніч на вівторок через налипання снігу й падіння дерев на лінії електропередач знеструмлені два фідери у гірській частині Великоберезнянського району, без світла залишаються села Мирча, Чорноголова, Завосино, Буківцьово та Смереково з присілками (всього близько тисячі дворогосподарств).

    На місці працюють аварійні бригади енергетиків, до 15-ї години світло має бути відновлене в повному обсязі.

    Нагадаємо, вчора через негоду на Закарпатті без світла опинилось 39 сіл.

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