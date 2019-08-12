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    ЦВК вже зареєструвала 25 народних депутатів

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    Вибори в Раду пройшли 21 липня - ЦВК вже зареєструвала 25 народних депутатів
    Вибори в Раду пройшли 21 липня

    Зокрема, зареєстровані п’ять депутатів, обраних в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та 20 депутатів, обраних в одномандатних округах

    Центральна виборча комісія зареєструвала перших 25 народних депутатів, обраних на виборах 21 липня.

    Про це 12 серпня повідомляє пресслужба ЦВК.

    Зазначається, що зокрема зареєстровані п’ять народних депутатів України, обраних в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Серед них: один – від партії «Слуга народу» – Устенко О.О. – включений до виборчого списку під № 86, два – від партії «Опозиційна платформа – За життя» – Іоффе Ю.Я. – № 12, Кузьмін Р. Р. – № 35, два – від партії «Європейська солідарність» – Князевич Р.П. – № 21, Саврасов М.В. – № 22.

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    Також ЦВК зареєструвала 20 народних депутатів, обраних в одномандатних виборчих округах. А саме: шляхом самовисування – Білозір Л.М. – в ОВО № 15, Шпенова Д.Ю. – в ОВО № 37, Ковальова О.І. – в ОВО № 51, Арешонкова В.Ю. – в ОВО № 64, Лунченка В.В. – ві ОВО № 71, Іванчука А.В. – в ОВО № 88, Довгого О.С. – в ОВО № 102, Сухова О.С. – в ОВО № 107, Кулініча О.І. – в ОВО № 147, Мʼялика В.Н. – в ОВО № 155, Фельдмана О.Б. – в ОВО № 174, Герегу О.В. – в ОВО № 192, Рудика С.Я. – в ОВО № 198, Яценка А.В. – в ОВО № 200, від партії «Опозиційна платформа – За життя» – Христенка Ф.В. – в ОВО № 46, Пономарьова О.С. – в ОВО № 78, від партії «Слуга народу»– Герасименка І.Л. – в ОВО № 62, Грищенко Т.М. – в ОВО № 66, Задорожнього М.М. – в ОВО № 162, Скічка О.О. – в ОВО № 197.

    Нагадаємо, газета «Голос України» опублікувала у номері за 7 серпня список депутатів Верховної Ради, обраних на позачергових виборах 21 липня.

    Раніше повідомлялося, що партія «Слуга народу» висуне Дмитра Разумкова на пост спікера Верховної Ради.

     Читайте також: Депутат-стоматолог Артем Дубнов: «Слуга народу» не хоче ділити відповідальність ще з кимось
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