«1+1» відреагував на гомофобний скандал з «Вечірнім кварталом»

«1+1 медіа» переконана, що ми маємо жити у відкритому та толерантному суспільстві - заявили на телеканалі

Телеканал «1+1» розповсюдив заяву щодо гомофобного номеру «Вечірнього кварталу» в новорічному ефірі. «У зв’язку з дискусією, яка розгорнулась в соціальних мережах стосовно однієї з мініатюр новорічного випуску «Вечірнього кварталу» від студії «Квартал 95», телекомпанія «1+1»



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Епізод з «Вечірнього кварталу»

«1+1 медіа» переконана, що ми маємо жити у відкритому та толерантному суспільстві - заявили на телеканалі

Телеканал «1+1» розповсюдив заяву щодо гомофобного номеру «Вечірнього кварталу» в новорічному ефірі.

«У зв’язку з дискусією, яка розгорнулась в соціальних мережах стосовно однієї з мініатюр новорічного випуску «Вечірнього кварталу» від студії «Квартал 95», телекомпанія «1+1» хотіла б дещо роз’яснити, - зазначається в заяві. - Дійсно, мали місце, на наш погляд, епізоди, які могли викликати звинувачення у неповазі до сексуальних меншин. Просимо вибачення за цей епізод та запевняємо, що у нас не було жодного наміру образити будь-кого. Телеканал «1+1» вилучив цей епізод зі своєї бібліотеки.

«1+1 медіа» переконана, що ми маємо жити у відкритому та толерантному суспільстві. Саме тому, ми не хочемо уникати теми сексуальних меншин, яка є частиною сучасного життя, і висвітлюємо її, зокрема, у випусках новин. Водночас, очевидно, що наразі в ЗМІ відсутні стандарти роботи з такою темою, особливо, коли мова заходить про гумор. Ми готові надати наші інформаційні майданчики для такої дискусії та запросити інші медіагрупи, впевнені, ця тема є важливою для українського медійного простору загалом.

Також ми, як і студія «Квартал 95», надалі будемо більш ретельно зважати на вибір, характер та підходи у висвітленні тем, які зачіпають повагу та інтереси сексуальних меншин.

Впевнені, ситуація може та повинна стати поштовхом до конструктивного та відкритого діалогу».

У новорічному випуску «Вечірнього кварталу», який вийшов на каналі «1+1» 31 грудня, коміки, як вважають захисники прав секс-меншин, показали гомофобний номер про Буратино. Гумористи вже вибачилися за відверті жарти, які могли когось образити, і поспішили видалити відео з YouTube.