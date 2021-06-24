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    Навіть не була вагітна. Історія про жінку, яка народила одразу 10 дітей – фейк

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    Лікарі з'ясували, що&nbsp;37-річна Госіаме Тамара Сітхоле останнім часом дітей не народжувала. Зараз вона перебуває у психлікарні - Навіть не була вагітна. Історія про жінку, яка народила одразу 10 дітей – фейк
    Лікарі з'ясували, що 37-річна Госіаме Тамара Сітхоле останнім часом дітей не народжувала. Зараз вона перебуває у психлікарні
    Фото: pietrampedi

    У червні ЗМІ облетіла історія про 37-річну жінку, яка народила десятерню. Влада провела розслідування і з'ясувала, що це фейк

    Мешканка ПАР, яка стверджувала, що народила 10 дітей за один раз і таким чином побила світовий рекорд, насправді навіть не була вагітна. Про це повідомила влада південноафриканської провінції Гаутенг.

    На початку червня ЗМІ повідомляли, що 37-річна Госіаме Тамара Сітхоле народила десятерню в лікарні Преторії за допомогою кесаревого розтину. Після цього регіональна влада намагалася встановити, що саме сталося, і ось тепер повідомила про результати свого розслідування, пише ВВС.

    «Лікарі з'ясували, що Сітхоле останнім часом дітей не народжувала», – сказано в заяві адміністрації Гаутенга, на яку посилається місцеве видання The South African. – Крім того, було встановлено, що останнім часом вона не була вагітна».

    Як передає Південноафриканський сайт Times LIVE, місцеві соціальні працівники були стурбовані у зв'язку зі станом психіки Сітхоле, і 18 червня відправили її в лікарню.

    «Спочатку вона повинна була провести в лікарні 72 години... але відповідно до закону Про охорону психічного здоров'я, лікарі рекомендували залишити її в лікарні ще на сім днів для спостереження», – повідомляє адміністрація Гаутенга.

    За даними лондонської газети i, адвокат жінки повідомив, що її тримають у лікарні проти волі, і він звернеться до суду з вимогою про її звільнення.

    Деякі засоби масової інформації, які повідомляли про «вагітність» Сітхоле, публікували її фотографії з великим животом. Про те, яким саме чином були зроблені ці знімки, зараз не повідомляється.

    Фото: Thobile Mathonsi/African News Agency
    Фото: Thobile Mathonsi/African News Agency

    Сім'я ймовірного батька Тебого Цотеці минулого тижня повідомила, що «десятерню не бачила і покладалася на слова його подруги, яка подзвонила, щоб повідомити про народження».

    «Він кілька разів намагався відвідати свою подругу і новонароджених, але вона відмовлялася розповідати про своє місцезнаходження і стан дітей, – також сказано в повідомленні. – Сім'я вирішила, що до тих пір, поки у нас не буде іншої інформації, ми робимо висновок, що Тебого Цотеці і Госіаме Сітхоле десятерню не народжували».

    Міністерство охорони здоров'я ПАР також вивчало обставини історії.

    «Результати нашого попереднього розслідування знову підтвердили, що в лікарні «Стів Біко» ніякої десятерні не було, – кажуть у міністерстві. – Ми також встановили, що цей медичний заклад округу Цване жодним чином не міг забезпечити народження десяти немовлят, там немає навіть можливостей для народження близнюків».

    Крім того, влада Гаутенга має намір подати в суд на редактора сайту Pretoria News Пієта Рампеді, який написав про «десять немовлят», і медіахолдинг Independent Group, що володіє ресурсом. Серед іншого Pretoria News стверджував, що, незважаючи на заяви влади, немовлята дійсно народилися, а влада заперечувала це, намагаючись приховати медичну недбалість.

    «Подібні твердження є помилковими, безпідставними і спрямовані тільки на підрив хорошої репутації академічної лікарні «Стів Біко» і уряду провінції Гаутенг», – сказано в заяві регіональної адміністрації.

    Нагадаємо, у Києві поліцейські столичного метрополітену надали допомогу жінці, яка народила у підземному переході на станції метро «Лісова».

    Теги: діти лікарня рекорд розслідування Африка пологи пологовий будинок
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    Навіть не була вагітна. Історія про жінку, яка народила одразу 10 дітей – фейк