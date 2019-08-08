14 кандидатів у депутати набрали нуль голосів на виборах



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21 липня в Україні пройшли вибори до парламенту

По одному голосу отримали 11 кандидатів, по два голоси - 4 кандидати

На позачергових парламентських виборах, які пройшли 21 липня, 14 кандидатів у депутати набрали нуль голосів – усі балотувалися на округах Донецької та Луганської області.

Про це 8 серпня повідомляє громадський рух «Чесно».

«14 мажоритарників одержали нуль голосів. Усі вони – самовисуванці. Це 11 кандидатів у 51-му окрузі (Донецька область) та троє – у 105-му (Луганська область). Це означає, що й самі кандидати не проголосували за себе, адже чимало з них мешкали навіть не в межах округу, а в Києві та інших областях. Відтак вони навіть не мали можливості це зробити. Така характеристика є свідченням того, що ці кандидати зареєстровані як технічні», - заявили в «Чесно».

Також повідомляється, що по одному голосу отримали 11 кандидатів, по два та три голоси - по 4 кандидати.

«Загалом 41 кандидат одержав менш ніж 10 голосів: найбільше – 21 кандидат – отримав до 10 голосів в одному й тому ж 105-му окрузі, 19 кандидатів – у 51-му окрузі, один – у 133-му окрузі (Луганська область). При цьому 18 осіб із 41-го кандидата тимчасово не працюють. Це також свідчення того, що ці кандидати могли виконувати суто технічну функцію», - зауважили в «Чесно».

Антирекорд мажоритарки був встановлений у 51-му окрузі, де переміг пенсіонер-самовисуванець Олександр Ковальов. Для цього йому вистачило 220 голосів (33%). Загалом у голосуванні в цьому окрузі взяли участь 676 виборців, загальна кількість кандидатів – 26.

«Найбільшу кількість голосів на мажоритарці – 50 712 – на цих виборах зібрав Антон Яценко, чинний нардеп від групи «Відродження», - повідомив рух «Чесно».

Нагадаємо, газета «Голос України» опублікувала у номері за 7 серпня список депутатів Верховної Ради, обраних на позачергових виборах 21 липня.