14 кандидатів у депутати набрали нуль голосів на виборах
По одному голосу отримали 11 кандидатів, по два голоси - 4 кандидати
На позачергових парламентських виборах, які пройшли 21 липня, 14 кандидатів у депутати набрали нуль голосів – усі балотувалися на округах Донецької та Луганської області.
Про це 8 серпня повідомляє громадський рух «Чесно».
«14 мажоритарників одержали нуль голосів. Усі вони – самовисуванці. Це 11 кандидатів у 51-му окрузі (Донецька область) та троє – у 105-му (Луганська область). Це означає, що й самі кандидати не проголосували за себе, адже чимало з них мешкали навіть не в межах округу, а в Києві та інших областях. Відтак вони навіть не мали можливості це зробити. Така характеристика є свідченням того, що ці кандидати зареєстровані як технічні», - заявили в «Чесно».
Також повідомляється, що по одному голосу отримали 11 кандидатів, по два та три голоси - по 4 кандидати.
«Загалом 41 кандидат одержав менш ніж 10 голосів: найбільше – 21 кандидат – отримав до 10 голосів в одному й тому ж 105-му окрузі, 19 кандидатів – у 51-му окрузі, один – у 133-му окрузі (Луганська область). При цьому 18 осіб із 41-го кандидата тимчасово не працюють. Це також свідчення того, що ці кандидати могли виконувати суто технічну функцію», - зауважили в «Чесно».
Антирекорд мажоритарки був встановлений у 51-му окрузі, де переміг пенсіонер-самовисуванець Олександр Ковальов. Для цього йому вистачило 220 голосів (33%). Загалом у голосуванні в цьому окрузі взяли участь 676 виборців, загальна кількість кандидатів – 26.
«Найбільшу кількість голосів на мажоритарці – 50 712 – на цих виборах зібрав Антон Яценко, чинний нардеп від групи «Відродження», - повідомив рух «Чесно».
Нагадаємо, газета «Голос України» опублікувала у номері за 7 серпня список депутатів Верховної Ради, обраних на позачергових виборах 21 липня.