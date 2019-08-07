«Голос України» сьогодні опублікував список новобраних нардепів



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Перше засідання Верховної Ради нового скликання заплановане на 3 вересня Колаж: Главком

Список депутатів був надрукований згідно з наданими ЦВК оригіналами

Газета «Голос України» опублікувала у номері за 7 серпня список депутатів Верховної Ради, обраних на позачергових виборах 21 липня.

Зазначається, що список був надрукований на підставі договору з ЦВК та згідно з наданими нею оригіналами.

Як відомо, Центральна виборча комісія 6 серпня прийняла протокол з останнього округу - про підсумки голосування в ОВО №210 з поміткою «Уточнений».

Раніше Чернігівський осередок Комітету виборців України повідомив, що на 210-му виборчому окрузі Чернігівщини (м. Прилуки) після перерахунку голосів визначили переможця виборів. Ним став самовисуванець Сергій Коровченко.

Коровченко випередив свого суперника – самовисуванця Бориса Приходька – на 101 голос.

Нагадаємо, представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що перше засідання Верховної Ради нового скликання відбудеться 3 вересня.

Раніше повідомлялося, що партія «Слуга народу» висуне Дмитра Разумкова на пост спікера Верховної Ради.

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