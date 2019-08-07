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    Політика

    «Голос України» сьогодні опублікував список новобраних нардепів

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    <p>Перше засідання Верховної Ради нового скликання заплановане на 3 вересня</p> - «Голос України» сьогодні опублікував список новобраних нардепів

    Перше засідання Верховної Ради нового скликання заплановане на 3 вересня

    Колаж: Главком

    Список депутатів був надрукований згідно з наданими ЦВК оригіналами

    Газета «Голос України» опублікувала у номері за 7 серпня список депутатів Верховної Ради, обраних на позачергових виборах 21 липня.

    Зазначається, що список був надрукований на підставі договору з ЦВК та згідно з наданими нею оригіналами.

    Як відомо, Центральна виборча комісія 6 серпня прийняла протокол з останнього округу - про підсумки голосування в ОВО №210 з поміткою «Уточнений».

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    Раніше Чернігівський осередок Комітету виборців України повідомив, що  на 210-му виборчому окрузі Чернігівщини (м. Прилуки) після перерахунку голосів визначили переможця виборів. Ним став самовисуванець Сергій Коровченко.

    Коровченко випередив свого суперника – самовисуванця Бориса Приходька – на 101 голос.

    Нагадаємо, представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що перше засідання Верховної Ради нового скликання відбудеться 3 вересня.

    Раніше повідомлялося, що партія «Слуга народу» висуне Дмитра Разумкова на пост спікера Верховної Ради.

    Читайте також: «Слуга» чи повелитель? Навіть «регіонали» за Януковича такого не робили у парламенті 
    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.16%
    • ОПЗЖ
      13.05%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.10%
    • Голос
      5.82%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.41%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.04%
    • Партія зелених України
      0.66%
    • Самопоміч
      0.62%
    • Аграрна партія України
      0.51%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.46%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Патріот
      0.11%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%
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    ЦВК Верховна Рада депутат партії політика партія Слуга народу
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