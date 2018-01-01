14 тисяч набоїв та 40 гранат: у будинку на Луганщині виявили арсенал боєприпасів

За словами власниці будинку, вона не знала про склад боєприпасів, бо довгий час здавала будинок в оренду

Правоохоронці Луганської області провели обшук у будинку місцевої жительки та виявили там склад боєприпасів. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Луганської області. Під час обшуку співробітники СБУ та управління карного розшуку ГУ НП у Луганській області у будинку 55-річної жінки виявили бойовий арсенал. В одній з порожніх кімнат



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Виявлені боєприпаси

За словами власниці будинку, вона не знала про склад боєприпасів, бо довгий час здавала будинок в оренду

Правоохоронці Луганської області провели обшук у будинку місцевої жительки та виявили там склад боєприпасів.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Луганської області.

Під час обшуку співробітники СБУ та управління карного розшуку ГУ НП у Луганській області у будинку 55-річної жінки виявили бойовий арсенал. В одній з порожніх кімнат правоохоронці знайшли та вилучили більше 14 тисяч набоїв різного калібру, 31 гранатомет, 4 міни, 40 гранат, дві ручні димові гранати та дві димові міни.

За словами власниці будинку, вона не знала про склад боєприпасів, бо довгий час здавала будинок в оренду.

Наразі правоохоронці відкрили справу за статтею «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Вживаються заходи щодо встановлення та затримання власників вилученого.

Декілька днів тому волонтер антитерористичної операції загинув через вибух гранати у квартирі в Харкові.