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    15% російської молоді «б’є байдики»

    • Розсилка
    15% російської молоді «б’є байдики»

    У мегаполісах РФ ситуація із зайнятістю вирішується краще

    2 млн росіян віком від 15 до 24 років не працюють і не навчаються.

    Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ», посилаючись на дослідження Вищої школи економіки.

    Всього мова йде про 15% російської молоді цієї вікової групи.

    Водночас кількість тих, які не навчаються, не мають роботи і не шукають її (категорія NEET-неактивні) більша в малих населених пунктах РФ, а не в великих. В Москві і Санкт-Петербурзі частка NEET-неактивних в 2000-2016 роках коливалася в районі 3-11%, а в малих містах 5-14%.

    Частка NEET-безробітних більша серед чоловіків, ніж серед жінок – 6-11% в чоловіків проти 4-8% в жінок.

    До категорії NEET-безробітних відносять тих, хто шукає роботу, хоча і не має її, а також не навчається на даний момент. При цьому частка NEET-неактивних більша серед жінок порівняно із чоловіками – 9% проти 4%.

    Швидше із категорії NEET молоді росіяни виходять в мегаполісах. В Москві і Санкт-Петербурзі категорії NEET-неактивних і NEET-безробітних покидають 32% і 59%. В малих містах ці показники складають 37% і 22% відповідно.

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