16 суден зайшли до українських портів за пшеницею: ще понад 90 – очікують

Всього на рейді румунського каналу Суліна перебувають 135 суден

16 торговельних суден уже пройшли каналом гирла Бистре суднового ходу р. Дунай – Чорне море і очікуватимуть на завантаження українським зерном. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що ще понад 90 суден чекають на рейді каналу Суліна своєї черги, аби зайти в українські порти. Всього на рейді румунського каналу Суліна перебувають 135 суден.

За даними українського міністерства, за останні 4 доби вже 16 суден уже пройшли через гирло Бистре. Планують зберігати такий темп. Однак наразі його пропускна здатність та організація роботи на цьому каналі дають можливість приймати лише 4 судна при необхідності щонайменше 8 суден на добу.

«Відновлення судноплавства цим каналом важливий крок, що також дозволить розвантажити рейд каналу Суліна та прискорити експорт зернових», – наголосили у відомстві.

Паралельно з цим у Мінінфрастуркри ведуть переговори з румунськими колегами та представниками Єврокомісії стосовно збільшення кількості проходжень через Сулінський канал.

«За цих умов та наявності шляху через гирло Бистре ми очікуємо що протягом тижня скупчення суден на рейді буде ліквідоване та ми зможемо наростити щомісячний експорт зернових на 500 тис тонн», – зауважив Юрій Васьков, заступник міністра інфраструктури України.

У відомстві пригадили, що на сьогодні через блокаду морських портів вивезення продовольства відбувається виключно через Дунайські порти, залізничні та автомобільні пункти пропуску на західних кордонах.

«Їх пропускної здатності наразі недостатньо для повноцінного заміни морських портів. Зокрема, в червні наявними логістичними маршрутами вдалося експортувати орієнтовно 2,5 млн тонн продукції, в той час як місячна потреба в експорті такої продукції становить 8 млн тонн», – зауважили у Мінінфрастурктури.

Як повідомляли раніше, перші 8 суден вже зайшли до портів в Україні, щоб вивезти зерно до інших країн.

Через російську агресію та блокаду в Чорному морі в українських портах заблоковані понад 20 млн тонн українського зерна, значна частина якого призначалася для боротьби зі світовою кризою. Частково відновивши експорт агропродукції річковим шляхом, Україна сприяє її вирішенню.