Церковний календар на 2025 рік: дати всіх свят, постів і поминальних днів
Церковні дні і свята в 2025 році
У 2025 році православна церква традиційно матиме 12 дванадесятих свят, які поділяються на Господні та Богородичні. Перші прославляють Ісуса Христа, а другі – Діву Марію. Три з них є перехідними, тобто щороку відзначаються в різні дати, що залежать від Великодня – головного православного свята року. Інші дев'ять – не змінюються з року в рік.
Нагадаємо, 1 вересня 2023 року Українська православна церква (ПЦУ) та Українські греко-католицькі церкви перейшли на новоюліанський календар, усі церковні урочистості змістилися на 13 днів назад. Таким чином, неперехідні православні свята нині збігаються з католицькими.
«Главком» підготував до вашої уваги церковний календар на 2025 рік.
Коли святкуємо Великдень і дванадесяті свята
У 2025 році православні віряни святкують Великдень 20 квітня. Цього ж дня відзначають Воскресіння Хрестове і християни західного обряду.
Перехідні дванадесяті свята 2025 року (дати яких залежать від Великодня):
- 13 квітня – Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалима;
- 29 травня – Вознесіння Господнє;
- 8 червня – День святої Трійці (Зелені свята, П'ятдесятниця).
Неперехідні дванадесяті свята 2024 року:
- 6 січня – Богоявлення або Хрещення Господнє;
- 2 лютого – Стрітення Господнє;
- 25 березня – Благовіщення Пресвятої Богородиці;
- 6 серпня – Преображення Господнє;
- 15 серпня – Успіння Богородиці;
- 8 вересня – Різдво Богородиці;
- 14 вересня – Воздвиження Господнього Хреста;
- 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
- 25 грудня – Різдво Христове.
Інші великі церковні свята 2025 року
Крім дванадесятих свят, православні віряни традиційно святкують ще й інші важливі дати:
- 1 січня – Обрізання Господнє;
- 24 червня – Різдво Іоанна Предтечі;
- 29 червня – Святих апостолів Петра і Павла;
- 29 серпня – Усікновення глави Івана Предтечі;
- 1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.
Пости 2025 року
Віряни, як і зазвичай, мають цьогоріч одноденні та багатоденні пости, а також суцільні тижні.
Зокрема, постами вважаються середа й п'ятниця у м'ясоїд – тиждень, коли загалом дозволено вживати м’ясо. Усього здавна у православному календарі 27 тижнів, або 189 днів були пісними.
Натомість є також всеїдні тижні (суцільні, або загальниці) – протягом них церква звільняє вірян від одноденних постів у середу і п'ятницю.
Одноденні пости:
- 5 січня – Хрещенський Святвечір (Надвечір'я Богоявлення);
- 29 серпня – Усікновення глави Івана Предтечі;
- 14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього.
Багатоденні пости:
- 3 березня – 19 квітня – Великий піст
- 16 червня – 11 липня – Петрів піст;
- 1-14 серпня – Успенський піст;
- 15 листопада – 24 грудня – Різдвяний піст.
Суцільні тижні:
- 25 грудня – 4 січня – Святки;
- 10-16 лютого – Тиждень Митаря та Фарисея;
- 24 лютого – 2 березня – Масниця (Сирний тиждень);
- 20-26 квітня – Великодній (Світлий тиждень);
- 9-15 червня – Троїцький тиждень.
Поминальні дні 2025 року
У православній традиції існують спеціальні дні для вшанування пам’яті померлих – поминальні батьківські суботи.
- 22 лютого – Вселенська батьківська субота (м’ясопусна);
- 15 березня – субота другого тижня Великого посту;
- 22 березня – субота третього тижня Великого посту;
- 29 березня – субота четвертого тижня Великого посту;
- 29 квітня – Радониця;
- 9 травня – поминання померлих воїнів;
- 7 червня – Троїцька батьківська субота;
- 1 листопада – Дмитрівська батьківська субота.
Православний календар на кожен місяць 2025 року
Січень
- 1 січня – святого Василія Великого;
- 5 січня – Хрещенський Святвечір. Пісний день;
- 6 січня – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;
- 12 січня – святої мучениці Тетяни;
- 30 січня – трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого.
Лютий
- 2 лютого – Стрітення Господнє.
Березень
- 25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії;
- 26 березня – Собор архангела Гавриїла.
Квітень
- 12 квітня – Лазарева субота;
- 13 квітня – Вербна неділя, Вхід Господній до Єрусалиму;
- 20 квітня – Великдень;
Травень
- 9 травня – перенесення мощей Миколи Чудотворця;
- 11 травня – рівноапостольних Кирила і Мефодія;
- 29 травня – Вознесіння Господнє.
Червень
- 8 червня – Трійця;
- 9 червня – Святого Духа;
- 22 червня – Усіх святих українського народу;
- 24 червня – Різдво Івана Хрестителя;
- 29 червня – апостолів Петра і Павла;
- 30 червня – Собор 12 апостолів.
Липень
- 7 липня – Матері Божої неустанної помочі;
- 11 липня – княгині київської Ольги;
- 15 липня – святого рівноапостольного князя Володимира Великого;
- 20 липня – пророка Іллі;
- 25 липня – Успіння святої Анни.
Серпень
- 1 серпня – Перенесення Чесного хреста Господнього;
- 6 серпня – Преображення Господнє;
- 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
- 29 серпня – Усікновення глави Івана Хрестителя.
Вересень
- 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
- 14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого хреста Господнього.
Жовтень
- 1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.
Листопад
- 8 листопада – Собор архистратига Михаїла;
- 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
- 30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного.
Грудень
- 6 грудня – святого Миколая;
- 9 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;
- 25 грудня – Різдво Христове
- 31 грудня – святої Меланії Римської (Меланки).
Нагадаємо, рішенням Архієрейського Собору помісної Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про календарне питання. У ній визначено перехід на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар.
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