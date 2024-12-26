Церковний календар на 2025 рік: дати всіх свят, постів і поминальних днів

Великдень у 2025 році припадає на 20 квітня

Церковні дні і свята в 2025 році

У 2025 році православна церква традиційно матиме 12 дванадесятих свят, які поділяються на Господні та Богородичні. Перші прославляють Ісуса Христа, а другі – Діву Марію. Три з них є перехідними, тобто щороку відзначаються в різні дати, що залежать від Великодня – головного православного свята року. Інші дев'ять – не змінюються з року в рік.

Нагадаємо, 1 вересня 2023 року Українська православна церква (ПЦУ) та Українські греко-католицькі церкви перейшли на новоюліанський календар, усі церковні урочистості змістилися на 13 днів назад. Таким чином, неперехідні православні свята нині збігаються з католицькими.

«Главком» підготував до вашої уваги церковний календар на 2025 рік.

Коли святкуємо Великдень і дванадесяті свята

У 2025 році православні віряни святкують Великдень 20 квітня. Цього ж дня відзначають Воскресіння Хрестове і християни західного обряду.

Перехідні дванадесяті свята 2025 року (дати яких залежать від Великодня):

13 квітня – Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалима;

29 травня – Вознесіння Господнє;

8 червня – День святої Трійці (Зелені свята, П'ятдесятниця).

Неперехідні дванадесяті свята 2024 року:

6 січня – Богоявлення або Хрещення Господнє;

2 лютого – Стрітення Господнє;

25 березня – Благовіщення Пресвятої Богородиці;

6 серпня – Преображення Господнє;

15 серпня – Успіння Богородиці;

8 вересня – Різдво Богородиці;

14 вересня – Воздвиження Господнього Хреста;

21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;

25 грудня – Різдво Христове.

Інші великі церковні свята 2025 року

Крім дванадесятих свят, православні віряни традиційно святкують ще й інші важливі дати:

1 січня – Обрізання Господнє;

24 червня – Різдво Іоанна Предтечі;

29 червня – Святих апостолів Петра і Павла;

29 серпня – Усікновення глави Івана Предтечі;

1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.

Пости 2025 року

Віряни, як і зазвичай, мають цьогоріч одноденні та багатоденні пости, а також суцільні тижні.

Зокрема, постами вважаються середа й п'ятниця у м'ясоїд – тиждень, коли загалом дозволено вживати м’ясо. Усього здавна у православному календарі 27 тижнів, або 189 днів були пісними.

Натомість є також всеїдні тижні (суцільні, або загальниці) – протягом них церква звільняє вірян від одноденних постів у середу і п'ятницю.

Одноденні пости:

5 січня – Хрещенський Святвечір (Надвечір'я Богоявлення);

29 серпня – Усікновення глави Івана Предтечі;

14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього.

Багатоденні пости:

3 березня – 19 квітня – Великий піст

16 червня – 11 липня – Петрів піст;

1-14 серпня – Успенський піст;

15 листопада – 24 грудня – Різдвяний піст.

Суцільні тижні:

25 грудня – 4 січня – Святки;

10-16 лютого – Тиждень Митаря та Фарисея;

24 лютого – 2 березня – Масниця (Сирний тиждень);

20-26 квітня – Великодній (Світлий тиждень);

9-15 червня – Троїцький тиждень.

Поминальні дні 2025 року

У православній традиції існують спеціальні дні для вшанування пам’яті померлих – поминальні батьківські суботи.

22 лютого – Вселенська батьківська субота (м’ясопусна);

15 березня – субота другого тижня Великого посту;

22 березня – субота третього тижня Великого посту;

29 березня – субота четвертого тижня Великого посту;

29 квітня – Радониця;

9 травня – поминання померлих воїнів;

7 червня – Троїцька батьківська субота;

1 листопада – Дмитрівська батьківська субота.

Православний календар на кожен місяць 2025 року

Січень

1 січня – святого Василія Великого;

5 січня – Хрещенський Святвечір. Пісний день;

6 січня – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;

12 січня – святої мучениці Тетяни;

30 січня – трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого.

Лютий

2 лютого – Стрітення Господнє.

Березень

25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії;

26 березня – Собор архангела Гавриїла.

Квітень

12 квітня – Лазарева субота;

13 квітня – Вербна неділя, Вхід Господній до Єрусалиму;

20 квітня – Великдень;

Травень

9 травня – перенесення мощей Миколи Чудотворця;

11 травня – рівноапостольних Кирила і Мефодія;

29 травня – Вознесіння Господнє.

Червень

8 червня – Трійця;

9 червня – Святого Духа;

22 червня – Усіх святих українського народу;

24 червня – Різдво Івана Хрестителя;

29 червня – апостолів Петра і Павла;

30 червня – Собор 12 апостолів.

Липень

7 липня – Матері Божої неустанної помочі;

11 липня – княгині київської Ольги;

15 липня – святого рівноапостольного князя Володимира Великого;

20 липня – пророка Іллі;

25 липня – Успіння святої Анни.

Серпень

1 серпня – Перенесення Чесного хреста Господнього;

6 серпня – Преображення Господнє;

15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;

29 серпня – Усікновення глави Івана Хрестителя.

Вересень

8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;

14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого хреста Господнього.

Жовтень

1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.

Листопад

8 листопада – Собор архистратига Михаїла;

21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;

30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного.

Грудень

6 грудня – святого Миколая;

9 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;

25 грудня – Різдво Христове

31 грудня – святої Меланії Римської (Меланки).

Нагадаємо, рішенням Архієрейського Собору помісної Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про календарне питання. У ній визначено перехід на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар.