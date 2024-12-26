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Церковний календар на 2025 рік: дати всіх свят, постів і поминальних днів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Церковний календар на 2025 рік: дати всіх свят, постів і поминальних днів
Великдень у 2025 році припадає на 20 квітня
фото з відкритих джерел

Церковні дні і свята в 2025 році

У 2025 році православна церква традиційно матиме 12 дванадесятих свят, які поділяються на Господні та Богородичні. Перші прославляють Ісуса Христа, а другі – Діву Марію. Три з них є перехідними, тобто щороку відзначаються в різні дати, що залежать від Великодня – головного православного свята року. Інші дев'ять – не змінюються з року в рік.

Нагадаємо, 1 вересня 2023 року Українська православна церква (ПЦУ) та Українські греко-католицькі церкви перейшли на новоюліанський календар, усі церковні урочистості змістилися на 13 днів назад. Таким чином, неперехідні православні свята нині збігаються з католицькими.

«Главком» підготував до вашої уваги церковний календар на 2025 рік.

Коли святкуємо Великдень і дванадесяті свята

У 2025 році православні віряни святкують Великдень 20 квітня. Цього ж дня відзначають Воскресіння Хрестове і християни західного обряду.

Перехідні дванадесяті свята 2025 року (дати яких залежать від Великодня):

  • 13 квітня – Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалима;
  • 29 травня – Вознесіння Господнє;
  • 8 червня – День святої Трійці (Зелені свята, П'ятдесятниця).

Неперехідні дванадесяті свята 2024 року:

  • 6 січня – Богоявлення або Хрещення Господнє;
  • 2 лютого – Стрітення Господнє;
  • 25 березня – Благовіщення Пресвятої Богородиці;
  • 6 серпня – Преображення Господнє;
  • 15 серпня – Успіння Богородиці;
  • 8 вересня – Різдво Богородиці;
  • 14 вересня – Воздвиження Господнього Хреста;
  • 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
  • 25 грудня – Різдво Христове.

Інші великі церковні свята 2025 року

Крім дванадесятих свят, православні віряни традиційно святкують ще й інші важливі дати:

  • 1 січня – Обрізання Господнє;
  • 24 червня – Різдво Іоанна Предтечі;
  • 29 червня – Святих апостолів Петра і Павла;
  • 29 серпня – Усікновення глави Івана Предтечі;
  • 1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.

Пости 2025 року

Віряни, як і зазвичай, мають цьогоріч одноденні та багатоденні пости, а також суцільні тижні.

Зокрема, постами вважаються середа й п'ятниця у м'ясоїд – тиждень, коли загалом дозволено вживати м’ясо. Усього здавна у православному календарі 27 тижнів, або 189 днів були пісними.

Натомість є також всеїдні тижні (суцільні, або загальниці) – протягом них церква звільняє вірян від одноденних постів у середу і п'ятницю.

Одноденні пости:

  • 5 січня – Хрещенський Святвечір (Надвечір'я Богоявлення);
  • 29 серпня – Усікновення глави Івана Предтечі;
  • 14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього.

Багатоденні пости:

  • 3 березня – 19 квітня – Великий піст
  • 16 червня – 11 липня – Петрів піст;
  • 1-14 серпня – Успенський піст;
  • 15 листопада – 24 грудня – Різдвяний піст.

Суцільні тижні:

  • 25 грудня – 4 січня – Святки;
  • 10-16 лютого – Тиждень Митаря та Фарисея;
  • 24 лютого – 2 березня – Масниця (Сирний тиждень);
  • 20-26 квітня – Великодній (Світлий тиждень);
  • 9-15 червня – Троїцький тиждень.

Поминальні дні 2025 року

У православній традиції існують спеціальні дні для вшанування пам’яті померлих – поминальні батьківські суботи.

  • 22 лютого – Вселенська батьківська субота (м’ясопусна);
  • 15 березня – субота другого тижня Великого посту;
  • 22 березня – субота третього тижня Великого посту;
  • 29 березня – субота четвертого тижня Великого посту;
  • 29 квітня – Радониця;
  • 9 травня – поминання померлих воїнів;
  • 7 червня – Троїцька батьківська субота;
  • 1 листопада – Дмитрівська батьківська субота.

Православний календар на кожен місяць 2025 року

Січень

  • 1 січня – святого Василія Великого;
  • 5 січня – Хрещенський Святвечір. Пісний день;
  • 6 січня – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;
  • 12 січня – святої мучениці Тетяни;
  • 30 січня – трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого.

Лютий

  • 2 лютого – Стрітення Господнє.

Березень

  • 25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії;
  • 26 березня – Собор архангела Гавриїла.

Квітень

  • 12 квітня – Лазарева субота;
  • 13 квітня – Вербна неділя, Вхід Господній до Єрусалиму;
  • 20 квітня – Великдень;

Травень

  • 9 травня – перенесення мощей Миколи Чудотворця;
  • 11 травня – рівноапостольних Кирила і Мефодія;
  • 29 травня – Вознесіння Господнє.

Червень

  • 8 червня – Трійця;
  • 9 червня – Святого Духа;
  • 22 червня – Усіх святих українського народу;
  • 24 червня – Різдво Івана Хрестителя;
  • 29 червня – апостолів Петра і Павла;
  • 30 червня – Собор 12 апостолів.

Липень

  • 7 липня – Матері Божої неустанної помочі;
  • 11 липня – княгині київської Ольги;
  • 15 липня – святого рівноапостольного князя Володимира Великого;
  • 20 липня – пророка Іллі;
  • 25 липня – Успіння святої Анни.

Серпень

  • 1 серпня – Перенесення Чесного хреста Господнього;
  • 6 серпня – Преображення Господнє;
  • 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
  • 29 серпня – Усікновення глави Івана Хрестителя.

Вересень

  • 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
  • 14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого хреста Господнього.

Жовтень

  • 1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.

Листопад

  • 8 листопада – Собор архистратига Михаїла;
  • 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
  • 30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного.

Грудень

  • 6 грудня – святого Миколая;
  • 9 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;
  • 25 грудня – Різдво Христове
  • 31 грудня – святої Меланії Римської (Меланки).

Нагадаємо, рішенням Архієрейського Собору помісної Української Православної Церкви під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про календарне питання. У ній визначено перехід на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар.

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Теги: церква свята Українська православна церква релігія православна церква свято календар

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