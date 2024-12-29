Місячний календар на січень 2025: коли Повня та Молодик?

Детальний розклад місячних фаз на початок року

З прадавніх часів люди орієнтувалися за Місяцем у своїй діяльності, зокрема в сільському господарстві, рибальстві та мореплавству. Сьогодні, попри розвиток технологій, місячні ритми залишаються важливим природним орієнтиром.

Орієнтуватися в місячних циклах вам допоможе детальний календар від «Главком» на січень 2025 року.

Фази Місяця у січні 2025

1-13 січня – зростаючий Місяць.

14 січня – повний Місяць.

15-28 січня – спадаючий Місяць.

29 січня – новий Місяць (Молодик).

30-31 січня – зростаючий Місяць.

Корисна підказка для визначення фази: якщо поглянути на небо, і побачити, що контур Місяця нагадує латинську літеру «D» – це фаза зростання, а якщо місячний серп схожий на літеру «С» – Місяць спадаючий. Це простий спосіб запам'ятати природний цикл нічного світила.

Новий Місяць у січні 2025

В січні Молодик припадає на 29 число. У цей час Місяць перебуває між Землею та Сонцем, стаючи невидимим для спостерігачів. Цей період традиційно вважається сприятливим для нових починань та планування майбутнього.

Місячний календар на січень 2025 інфографіка: glavcom.ua

Як новий Місяць впливає на людину

Під час Молодика багато людей відчувають приплив енергії та натхнення. Це час, коли активізуються творчі здібності та з'являється бажання розпочати щось нове. В січні фаза Молодика припадає на 29 число.

Повний Місяць у січні 2025

Повня настане 14 січня. Цей період найкраще підходить для завершення проєктів та підбиття підсумків.

Як повний Місяць впливає на людину

У період Повні можливі емоційні коливання та зміни енергетичного стану. Дехто може відчувати підвищену чутливість або, навпаки, втому.

Цілком природно, що в цей час ви можете помічати більше коливань у своєму емоційному стані та життєвій енергії впродовж доби, порівняно зі звичайним періодом. Вплив місячних циклів на кожну людину різний – хтось майже не відчуває змін, а для когось вони можуть бути досить відчутними.

Сприятливі та несприятливі дні січня

Сприятливі дні для реалізації нових ідей та проєктів у січні припадають на період з 1 по 13 січня, коли Місяць зростає. Найкращі дати для досягнення цілей: 5, 9, 11, 15, 20, 24, 28 січня.

Несприятливі дні: 29 січня (Молодик) та 14 січня (Повня). У ці дні краще уникати важливих рішень або великих покупок. Зверніть увагу на потенційно складніші дні: 4, 8, 12, 16, 19, 23, 27 січня.

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