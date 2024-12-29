Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Місячний календар на січень 2025: коли Повня та Молодик?

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Місячний календар на січень 2025: коли Повня та Молодик?
Перший місяць року розпочнеться зростаючим Місяцем, а Повня очікується 14 січня
фото: glavcom.ua

Детальний розклад місячних фаз на початок року

З прадавніх часів люди орієнтувалися за Місяцем у своїй діяльності, зокрема в сільському господарстві, рибальстві та мореплавству. Сьогодні, попри розвиток технологій, місячні ритми залишаються важливим природним орієнтиром.

Орієнтуватися в місячних циклах вам допоможе детальний календар від «Главком» на січень 2025 року.

Фази Місяця у січні 2025 

  • 1-13 січня – зростаючий Місяць. 
  • 14 січня – повний Місяць. 
  • 15-28 січня – спадаючий Місяць.
  • 29 січня – новий Місяць (Молодик).
  • 30-31 січня – зростаючий Місяць. 

Корисна підказка для визначення фази: якщо поглянути на небо, і побачити, що контур Місяця нагадує латинську літеру «D» – це фаза зростання, а якщо місячний серп схожий на літеру «С» – Місяць спадаючий. Це простий спосіб запам'ятати природний цикл нічного світила.

Новий Місяць у січні 2025 

В січні Молодик припадає на 29 число. У цей час Місяць перебуває між Землею та Сонцем, стаючи невидимим для спостерігачів. Цей період традиційно вважається сприятливим для нових починань та планування майбутнього.

Місячний календар на січень 2025
Місячний календар на січень 2025
інфографіка: glavcom.ua

Як новий Місяць впливає на людину

Під час Молодика багато людей відчувають приплив енергії та натхнення. Це час, коли активізуються творчі здібності та з'являється бажання розпочати щось нове. В січні фаза Молодика припадає на 29 число. 

Повний Місяць у січні 2025 

Повня настане 14 січня. Цей період найкраще підходить для завершення проєктів та підбиття підсумків.

Як повний Місяць впливає на людину

У період Повні можливі емоційні коливання та зміни енергетичного стану. Дехто може відчувати підвищену чутливість або, навпаки, втому.

Цілком природно, що в цей час ви можете помічати більше коливань у своєму емоційному стані та життєвій енергії впродовж доби, порівняно зі звичайним періодом. Вплив місячних циклів на кожну людину різний – хтось майже не відчуває змін, а для когось вони можуть бути досить відчутними.

Сприятливі та несприятливі дні січня 

Сприятливі дні для реалізації нових ідей та проєктів у січні припадають на період з 1 по 13 січня, коли Місяць зростає. Найкращі дати для досягнення цілей: 5, 9, 11, 15, 20, 24, 28 січня.

Несприятливі дні: 29 січня (Молодик) та 14 січня (Повня). У ці дні краще уникати важливих рішень або великих покупок. Зверніть увагу на потенційно складніші дні: 4, 8, 12, 16, 19, 23, 27 січня.

Рекомендовані дні за сферами діяльності

  • Робота та бізнес: найпродуктивніший період для налагодження справ в роботі та бізнесі – з 14 по 29 січня.
  • Особисті стосунки: сприятливі дати для романтичної атмосфери – 4, 8, 12, 16, 20, 24 січня.
  • Подорожі: вдалі дні дослідження нових місць – 5, 9, 13, 17, 21, 25 січня. 
  • Спорт і творчість: рекомендовані дати – 2, 6, 10, 14, 18, 22 січня.

Читайте також:

Теги: Місяць календар соціум здоров'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Грудень – це час для догляду за зимовим садом та вирощування зелені в домашніх умовах
Посівний календар на грудень 2024: зимовий догляд за садом та городом
1 грудня, 06:15
Офтальмолог Роман Шебанов розповів, як зберегти зір при відключеннях світла
Як зберегти зір під час відключень світла? Поради лікаря-офтальмолога
3 грудня, 15:52
Активність Сонця з 4 по 6 грудня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 4-6 грудня: якою буде сонячна активність
4 грудня, 07:15
За п'ять років програмою «Доступні ліки» скористались вже більше ніж п'ять мільйонів українців
Уряд розширив програму «Доступні ліки»
10 грудня, 14:56
11 грудня – Міжнародний день танго
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 грудня, 00:05
Президент висловив співчуття рідним загиблих та поранених під час ракетної атаки росіян по Запоріжжю
ППО повинна рятувати життя, а не припадати пилом на базах – звернення Президента
10 грудня, 20:41
24 грудня відзначається Святвечір
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 грудня, 00:05
27 грудня – День вирізання сніжинок
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 грудня, 00:05
Не всі будинки у Польщі опалюються однаково
У Польщі введено штраф за «тепловий паразитизм»: що слід знати українцям
22 грудня, 02:30

Суспільство

Зеленський повідомив, скільки переведень військових відбулося через «Армію+»
Зеленський повідомив, скільки переведень військових відбулося через «Армію+»
Місячний календар на січень 2025: коли Повня та Молодик?
Місячний календар на січень 2025: коли Повня та Молодик?
Календар рибалки на січень 2025: які дні вибрати для успішного улову?
Календар рибалки на січень 2025: які дні вибрати для успішного улову?
Військовий встановив рекорд, який не можуть побити вже чверть століття
Військовий встановив рекорд, який не можуть побити вже чверть століття
Погода дивуватиме: синоптики дали прогноз на Новий рік
Погода дивуватиме: синоптики дали прогноз на Новий рік
Чоловіки, що тікали з України в кузові КАМАЗа, потрапили до війська і розповіли про службу
Чоловіки, що тікали з України в кузові КАМАЗа, потрапили до війська і розповіли про службу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 грудня: ситуація на фронті
64K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 грудня 2024
26K
Росіяни заявили, що український льотчик здався у полон. Повітряні сили відреагували
11K
Втрати ворога станом на 29 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
9902
США у 2024 році встановили демографічний рекорд

Новини

30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
Вчора, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua