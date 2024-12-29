Місячний календар на січень 2025: коли Повня та Молодик?
Детальний розклад місячних фаз на початок року
З прадавніх часів люди орієнтувалися за Місяцем у своїй діяльності, зокрема в сільському господарстві, рибальстві та мореплавству. Сьогодні, попри розвиток технологій, місячні ритми залишаються важливим природним орієнтиром.
Орієнтуватися в місячних циклах вам допоможе детальний календар від «Главком» на січень 2025 року.
Фази Місяця у січні 2025
- 1-13 січня – зростаючий Місяць.
- 14 січня – повний Місяць.
- 15-28 січня – спадаючий Місяць.
- 29 січня – новий Місяць (Молодик).
- 30-31 січня – зростаючий Місяць.
Корисна підказка для визначення фази: якщо поглянути на небо, і побачити, що контур Місяця нагадує латинську літеру «D» – це фаза зростання, а якщо місячний серп схожий на літеру «С» – Місяць спадаючий. Це простий спосіб запам'ятати природний цикл нічного світила.
Новий Місяць у січні 2025
В січні Молодик припадає на 29 число. У цей час Місяць перебуває між Землею та Сонцем, стаючи невидимим для спостерігачів. Цей період традиційно вважається сприятливим для нових починань та планування майбутнього.
Як новий Місяць впливає на людину
Під час Молодика багато людей відчувають приплив енергії та натхнення. Це час, коли активізуються творчі здібності та з'являється бажання розпочати щось нове. В січні фаза Молодика припадає на 29 число.
Повний Місяць у січні 2025
Повня настане 14 січня. Цей період найкраще підходить для завершення проєктів та підбиття підсумків.
Як повний Місяць впливає на людину
У період Повні можливі емоційні коливання та зміни енергетичного стану. Дехто може відчувати підвищену чутливість або, навпаки, втому.
Цілком природно, що в цей час ви можете помічати більше коливань у своєму емоційному стані та життєвій енергії впродовж доби, порівняно зі звичайним періодом. Вплив місячних циклів на кожну людину різний – хтось майже не відчуває змін, а для когось вони можуть бути досить відчутними.
Сприятливі та несприятливі дні січня
Сприятливі дні для реалізації нових ідей та проєктів у січні припадають на період з 1 по 13 січня, коли Місяць зростає. Найкращі дати для досягнення цілей: 5, 9, 11, 15, 20, 24, 28 січня.
Несприятливі дні: 29 січня (Молодик) та 14 січня (Повня). У ці дні краще уникати важливих рішень або великих покупок. Зверніть увагу на потенційно складніші дні: 4, 8, 12, 16, 19, 23, 27 січня.
Рекомендовані дні за сферами діяльності
- Робота та бізнес: найпродуктивніший період для налагодження справ в роботі та бізнесі – з 14 по 29 січня.
- Особисті стосунки: сприятливі дати для романтичної атмосфери – 4, 8, 12, 16, 20, 24 січня.
- Подорожі: вдалі дні дослідження нових місць – 5, 9, 13, 17, 21, 25 січня.
- Спорт і творчість: рекомендовані дати – 2, 6, 10, 14, 18, 22 січня.
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