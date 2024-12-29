Календар рибалки на січень 2025: які дні вибрати для успішного улову?

Середина зими – час справжніх випробувань для рибалок, але й особливих можливостей

Січень – пік зимової риболовлі в Україні

Середина зими характеризується найнижчою температурою води та стабільним льодовим покривом на більшості водойм. Саме цей період багато рибалок вважають найцікавішим для зимової риболовлі, хоча він і потребує особливої підготовки та досвіду.

Щоб допомогти спланувати продуктивні виходи на риболовлю у січні 2025 року, «Главком» підготував детальний огляд сприятливих днів з урахуванням місячних фаз.

Місячний календар для рибалок на січень 2025

Календар рибалки на січень 2025 інфографіка: glavcom.ua

Науково доведено, що місячні цикли суттєво впливають на активність риби, особливо в зимовий період, коли підводні мешканці найбільш чутливі до природних змін.

Оптимальні періоди для риболовлі у січні 2025

Найкращі дні для клювання: 3-9, 21-25 січня.

3-9, 21-25 січня. Хороші дні для клювання: 2, 10-12, 18-20, 26-27 січня.

2, 10-12, 18-20, 26-27 січня. Слабкі дні для клювання: 1, 13-17, 28-31 січня.

1, 13-17, 28-31 січня. Несприятливі дні для клювання: 14 січня (повний Місяць) та 29 січня (молодий Місяць).

Особливості поведінки риби у січні

У розпал зими більшість мирних риб зберігає низьку активність. Проте, знаючи правильні місця, можна успішно ловити ляща, плітку та підлящика на глибині. Найефективнішими залишаються мотиль та спеціальні зимові насадки.

Хижа риба (щука, окунь, судак) продовжує активно полювати, особливо у дні потепління. Щука найкраще реагує на живця в ранкові години, тоді як окунь і судак тримаються глибоких ям, де найкраще працюють балансири та блешні.

Вибір оптимальних приманок

У січні для хижої риби рекомендується використовувати:

малі балансири;

вертикальні блешні;

мікроджиг;

дрібного живця.

Для мирної риби найефективнішим залишається мотиль у поєднанні з тонкими снастями та чутливими кивками.

Стратегія прикормлювання

Січневе прикормлювання має бути мінімальним. Краще використовувати суміші з високим вмістом протеїну та обов'язковим додаванням мотиля. Прикормку слід подавати малими порціями, щоб не перегодувати рибу.

При виборі місця лову варто зосередитися на глибоких ямах, руслових бровках та місцях з нерівним дном, де риба знаходить природний корм та укриття.

Штрафи за порушення правил риболовлі

У 2025 році продовжують діяти посилені заходи контролю за дотриманням правил риболовлі.

Важливо пам'ятати про:

Необхідність дотримання добових норм вилову.

Заборону використання заборонених снастей.

Дотримання термінів нерестової заборони.

Правила поводження на льоду.

Законодавство передбачає суворі покарання за порушення правил риболовлі, включаючи значні штрафи та можливу кримінальну відповідальність. Електронна система ліцензування дозволяє ефективно відстежувати дотримання норм та правил рибальства.

Пам’ятайте, що відповідальне ставлення до риболовлі не лише захистить від проблем із законом, але й допоможе зберегти водні ресурси України для майбутніх поколінь.

Вид Розмір штрафу (грн) Щука 3468 Судак 3587 Окунь 3162 Білизна 1649 Плітка 1564 Лящ 1649 Краснопірка 1564 Плоскірка 1564 Сазан 3706 Сом 5117 Лин 1598 Рак 3332

Підсумовуючи, наголошуємо: січнева риболовля вимагає особливої підготовки – від знання правил та отримання необхідних дозволів до ретельного дотримання правил безпеки на льоду. Відповідальний підхід до зимової риболовлі в цей період не лише забезпечить вашу безпеку, але й допоможе зберегти водні багатства України для майбутніх поколінь.