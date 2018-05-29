19-річний військовий 30-ї бригади ЗСУ знайшовся у полоні бойовиків

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У бригаді прокоментували відео допиту військовослужбовця, на якому він заявив про «абсолютну відсутність російських військ в Україні»

Бойовики взяли в полон 19-річного військовослужбовця 30-ї окремої Новоград-Волинської Рівненської механізованої бригади, який зник 24 травня.

Про це повідомляється на сторінці бригади у соцмережі Facebook.

«З відкритих джерел інформації стало відомо про місце перебування військовослужбовця нашої частини, який зник 24 травня. Найголовніше, що він живий, але, відповідно до попередньо отриманої інформації, знаходиться у ворожому полоні», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що з відео допиту військовослужбовця «можна зробити висновок, що людина піддалася тяжкому психологічному впливу, знаходиться у стресовому стані, говорить плутано, має виснажений вигляд - імовірно через тривалу відсутність сну, або фізичні тортури».

«Той факт, що військовий стверджує про абсолютну відсутність російських військ на території України вказує на те, що з 19-річним хлопцем попрацювали представники російських спецслужб», - заявили у бригаді, підкресливши, що заяви, які був змушений зробити військовополонений – «це спроба російських пропагандистів переконати українську і світову спільноту у відсутності окупаційних військ РФ на тимчасово непідконтрольній території України».

Повідомляється, що командування бригади зробить все можливе для визволення військовослужбовця із полону та повернення його до родини.

Нагадаємо, 28 травня у селищі Залізне поблизу Торецька внаслідок обстрілу бойовиків загинула школярка.

Великокаліберний снаряд влетів просто на подвір'я та розірвався буквально за кілька метрів від місця, де в цей час стояла дівчина. 15-річна Дарина загинула на місці трагедії.