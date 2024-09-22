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Окупанти обстріляли Харків авіабомбами: кількість постраждалих зросла (фото)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Окупанти обстріляли Харків авіабомбами: кількість постраждалих зросла (фото)
фото: Харківська ОВА

На місці удару працюють рятувальні служби

У Харкові кількість постраждалих від нічної атаки російських окупантів зросла до 21 людини. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти обстріляли Харків авіабомбами: кількість постраждалих зросла (фото) фото 1
фото: Олег Синєгубов

«21 постраждалий внаслідок ворожого удару по Харкову звернувся за медичною допомогою», – йдеться в повідомленні.

Окупанти обстріляли Харків авіабомбами: кількість постраждалих зросла (фото) фото 2
фото: Олег Синєгубов

 Атака була здійснена авіабомбою ФАБ-250 по багатоповерхівці, де спали десятки мешканців.

Окупанти обстріляли Харків авіабомбами: кількість постраждалих зросла (фото) фото 3
фото: Олег Синєгубов

Голова ОВА наголосив, що це черговий акт тероризму проти мирного населення Харкова.

Окупанти обстріляли Харків авіабомбами: кількість постраждалих зросла (фото) фото 4

Станом на 3:11 у Харкові знову лунають вибухи.

Нагадаємо, Росіяни скинули авіабомби на Харків: влада повідомила по наслідки.

Теги: Харків влада населення Олег Синєгубов росіяни

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