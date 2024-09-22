Окупанти обстріляли Харків авіабомбами: кількість постраждалих зросла (фото)
На місці удару працюють рятувальні служби
У Харкові кількість постраждалих від нічної атаки російських окупантів зросла до 21 людини. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«21 постраждалий внаслідок ворожого удару по Харкову звернувся за медичною допомогою», – йдеться в повідомленні.
Атака була здійснена авіабомбою ФАБ-250 по багатоповерхівці, де спали десятки мешканців.
Голова ОВА наголосив, що це черговий акт тероризму проти мирного населення Харкова.
Станом на 3:11 у Харкові знову лунають вибухи.
Нагадаємо, Росіяни скинули авіабомби на Харків: влада повідомила по наслідки.
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