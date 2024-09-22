Окупанти обстріляли Харків авіабомбами: кількість постраждалих зросла (фото)

На місці удару працюють рятувальні служби

У Харкові кількість постраждалих від нічної атаки російських окупантів зросла до 21 людини. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

фото: Олег Синєгубов

«21 постраждалий внаслідок ворожого удару по Харкову звернувся за медичною допомогою», – йдеться в повідомленні.

фото: Олег Синєгубов

Атака була здійснена авіабомбою ФАБ-250 по багатоповерхівці, де спали десятки мешканців.

фото: Олег Синєгубов

Голова ОВА наголосив, що це черговий акт тероризму проти мирного населення Харкова.

Станом на 3:11 у Харкові знову лунають вибухи.

Нагадаємо, Росіяни скинули авіабомби на Харків: влада повідомила по наслідки.