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Журналісти назвали найбільш високооплачуваних спортсменів України 2024 року

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Журналісти назвали найбільш високооплачуваних спортсменів України 2024 року
Олександр Усик у 2024 році заробив приблизно $54 млн

До переліку увійшли 9 футболістів, 2 боксери, 2 баскетболісти та 2 тенісистки

Журналісти Forbes опублікували рейтинг 15 найбільш високооплачуваних спортсменів України за останній рік.

Очолив перелік чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик, приблизний дохід якого у 2024 році склав $54 млн.

У топ-3 також увійшли захисник «Арсенала» Олександр Зінченко (10 млн доларів) і вінгер «Челсі» Михайло Мудрик (6,6 млн доларів).

Для розрахунку Forbes використав інформацію про доходи спортсменів за спортивними контрактами чи призовими зі змагань, від співпраці з рекламодавцями з відкритих джерел, а також дані власних співрозмовників серед інсайдерів з ринку спортивного маркетингу, агентів, менеджерів, рекламодавців та самих спортсменів. 

Всього ж до переліку увійшли 9 футболістів, 2 боксери, 2 баскетболісти та 2 тенісистки.

Топ-15 найбільш високооплачуваних спортсменів України:

  1. Олександр Усик (бокс) – 54 млн доларів
  2. Олександр Зінченко (футбол) – 10 млн доларів
  3. Михайло Мудрик (футбол) – 6,6 млн доларів
  4. Анатолій Трубін (футбол) – 4,2 млн доларів
  5. Артем Довбик (футбол) – 3,9 млн доларів
  6. Василь Ломаченко (бокс) – 3,7 млн доларів
  7. Святослав Михайлюк (баскетбол) – 3,5 млн доларів
  8. Ілля Забарний (футбол) – 3,4 млн доларів
  9. Олексій Лень (баскетбол) – 3,3 млн доларів
  10. Віталій Миколенко (футбол) – 3 млн доларів
  11. Андрій Лунін (футбол) – 2,8 млн доларів
  12. Георгій Судаков (футбол) – 1,9 млн доларів
  13. Еліна Світоліна (теніс) – 1,9 млн доларів
  14. Віктор Циганков (футбол) – 1,8 млн доларів
  15. Марта Костюк (теніс) – 1,5 млн доларів

Нагадаємо, що українським паралімпійцям за підсумками виступів на Іграх у Парижі виплатять 8.095 мільйонів доларів. У перерахунку на гривні це 332.49 мільйона гривень.

Теги: Георгій Судаков Василь Ломаченко Еліна Світоліна рейтинг баскетбол Олександр Усик Олександр Зінченко Марта Костюк Олексій Лень Святослав Михайлюк Віктор Циганков Віталій Миколенко Андрій Лунін Артем Довбик Анатолій Трубін Ілля Забарний Forbes Михайло Мудрик теніс

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