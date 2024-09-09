Журналісти назвали найбільш високооплачуваних спортсменів України 2024 року

Олександр Усик у 2024 році заробив приблизно $54 млн

До переліку увійшли 9 футболістів, 2 боксери, 2 баскетболісти та 2 тенісистки

Журналісти Forbes опублікували рейтинг 15 найбільш високооплачуваних спортсменів України за останній рік.

Очолив перелік чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик, приблизний дохід якого у 2024 році склав $54 млн.

У топ-3 також увійшли захисник «Арсенала» Олександр Зінченко (10 млн доларів) і вінгер «Челсі» Михайло Мудрик (6,6 млн доларів).

Для розрахунку Forbes використав інформацію про доходи спортсменів за спортивними контрактами чи призовими зі змагань, від співпраці з рекламодавцями з відкритих джерел, а також дані власних співрозмовників серед інсайдерів з ринку спортивного маркетингу, агентів, менеджерів, рекламодавців та самих спортсменів.

Всього ж до переліку увійшли 9 футболістів, 2 боксери, 2 баскетболісти та 2 тенісистки.

Топ-15 найбільш високооплачуваних спортсменів України:

Олександр Усик (бокс) – 54 млн доларів Олександр Зінченко (футбол) – 10 млн доларів Михайло Мудрик (футбол) – 6,6 млн доларів Анатолій Трубін (футбол) – 4,2 млн доларів Артем Довбик (футбол) – 3,9 млн доларів Василь Ломаченко (бокс) – 3,7 млн доларів Святослав Михайлюк (баскетбол) – 3,5 млн доларів Ілля Забарний (футбол) – 3,4 млн доларів Олексій Лень (баскетбол) – 3,3 млн доларів Віталій Миколенко (футбол) – 3 млн доларів Андрій Лунін (футбол) – 2,8 млн доларів Георгій Судаков (футбол) – 1,9 млн доларів Еліна Світоліна (теніс) – 1,9 млн доларів Віктор Циганков (футбол) – 1,8 млн доларів Марта Костюк (теніс) – 1,5 млн доларів

Нагадаємо, що українським паралімпійцям за підсумками виступів на Іграх у Парижі виплатять 8.095 мільйонів доларів. У перерахунку на гривні це 332.49 мільйона гривень.