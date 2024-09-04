«М'ясо розлазиться в руках». Військові під Покровськом скаржаться на зіпсовану їжу

За словами членкині Громадської антикорупційної ради при Міноборони, про погіршення якості харчування попереджали члени громадської антикорупційної ради ще рік тому

Спершу військові нарікали на неякісну консервовану свинину, а згодом – на поставки зіпсованого сирого м'яса

Українські військові на передовій скаржаться на неякісне харчування. Зокрема, повідомляється про випадки, коли бійцям передають зіпсоване сире м'ясо. Про це заявила журналістка, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко.

За її словами, однією з причин погіршення якості продуктів є система поставок за каталогом Міноборони.

«В каталозі є позиції, які ніколи не замовляються, і завдяки яким знижується ціна до рівня, який потрібний для перемоги. А є товари, які постачаються і на яких треба отримати ще й маржу. Так от, на м’ясі вона отримується за рахунок того, що воно накачується водою та медикаментами. Це найпоширеніша схема, про яку знають всі», – написала Ніколаєнко.

Журналістка опублікувала фото та відео м'яса, яке військові тримують під Покровськом. М'ясо розлазиться в руках після розморозки і сходить піною.

За словами Ніколенко, про погіршення якості харчування попереджали члени громадської антикорупційної ради ще рік тому.

«Тому що коли закупівлі харчів були повернуті на Прозорро, субпідрядники нам сказали: «Вони просто відіграються на якості. Ніхто не втрачатиме свою маржу, тим більше, що постачальник отримує лише ¼ маржі, решта іде наверх…», – пояснює громадська діячка.

Журналістка пригадує, що однією з перших ознак «такої гри» стала консервована свинина, яку отримували частини на Київщині: в банці були кістки та сухожилля, а не м'ясо.

«Але коли ми отримали вихідні дані банки, то виявилось, що партія пройшла перевірку, і якість була хорошою. Вже потім ГАР (громадська антикорупційна рада - ред.) МО дізналась про спосіб, коли після проходження експертизи під тими ж номерами випускають більше продукту, в якості лайно. І там вже не сильно докопаєшся. Може, то начпрод погано зберігав і м'ясо мутувало в жили?» – зауважила членкиня ради.

Відео з м'ясом, яке привозять для військових, опублікувала й офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол.

Тетяна Ніколенко наголосила, що у липні Державний оператор тилу оголосив новий тендер на постачання продуктів харчування для військових частин у Донецькій області на друге півріччя 2024 року після того, як компанія «Гранпрі» не змогла виконати вимоги.

«На її місце прийшла компанія з орбіти Адамовського-Якубовського «Трейд граніт». Ця компанія відома у вузьких колах обмежених людей з Міноборони, як та, що чи не найчастіше судиться з міністерством, яка оскаржила перші процедури закупівель від ДОТ в харчуванні. Цікаво, що перед цим Міноборони звинуватило цю компанію в масовому недовезенні продуктів та постачанні товарів поганої якості. В компанії забрали постачання, перекинули на іншого конрактера Міноборони. Але коли скінчились гроші, знову повернули «Трейд граніт», – описала сиутацію журналістка.

Членкиня антикорупційної ради проінформувала, що Міноборони вже анонсувало створення «чорних списків компаній», які зірвали постачання. Але, на думку Ніколаєнко, цей механізм може виявитись недієвим.

«Репутаційних ризиків у компанії немає. А от до сертифікування постачальників Міноборони процес навіть не підійшов. Бо для цього спершу треба виділити товарні групи», – додала журналістка. Вона підсумувала, що керівника профільного управління Міноборони змінювали вже не один раз, однак скарг стає тільки більше.

Нагадаємо, у березні Державний оператор тилу уклав договори з постачальниками для забезпечення Збройних сил України харчуванням по 13 секторам, які охоплюють всю Україну. Середня ціна за комплект склала 111,49 грн, повідомляє пресслужба ДОТ.

Згодом міністерство оборони України змінило правила годування військових – з каталогу прибрали деякі продукти, але водночас меню суттєво доповнили.

Також міністерство оборони України оголосило про зміну підходу до формування сухпайків для військовослужбовців. Відтепер асортимент розширять, щоб врахувати релігійні, медичні та етичні потреби військових.