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Львівська експосадовиця, яка відмовилася встати під час гімну, подасть у суд

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Львівська експосадовиця, яка відмовилася встати під час гімну, подасть у суд
Лідія Данько заявила, що під час гімну листувалася щодо робочих питань у телефоні
фото: скріншот

Експосадовиця подасть у суд через поширення особистих даних

Колишня посадовиця Львівської ОВА Лідія Данько подасть до суду на волонтерку Лесю Менкуш-Мальків, яка опублікувала відео з нею у соцмережах. На кадрах Данько показує середній палець, відмовившись встати під час виконання гімну. Про наміри судитися жінка розповіла виданню Zaxid.net.

Як заявила експосадовиця, вона подасть у суд на волонтерку через поширення особистих даних, а також через те, що та «образила її честь та гідність». Жінка розповіла свою версію подій, зазначивши, що в той момент вона листувалася щодо робочих питань у телефоні.

Данько додала, що одна з учасниць заходу на підтримку українських полонених і зниклих безвісти сіла біля неї на лавку у сквері. Потім, за її словами, підійшли інші жінки, одна з яких «грубо шарпнула» її наплічник, а на прохання так не робити експосадовицю нібито обізвали «бидлом».

Пізніше одна з жінок начебто почала дивитися в її телефон із робочим та особистим листуванням, а коли Данько знову попросила так не робити, її називали «сепаратисткою». За словами експосадовиці, ця ситуація тривала приблизно пів години, а відійти у цей час вона не могла, бо мала завершити листування.

Також вона запевнила, що встала б під час гімну України, якщо б встигла завершити свої справи.

«Але мені пізніше не дали цього зробити, на мене почали напирати, запихати в обличчя телефон. Мене почали штовхати й шарпати. Цей жест (середній палець – ред.) був адресований одній конкретній пані, яка тривалий час чинила на мене психологічний тиск», – розповіла жінка.

Також Лідія Данько додала, що не тікала від поліції, а спілкувалася з правоохоронцями біля входу до Львівської облради, і не визнає жодної неповаги до національних символів держави..

Нагадаємо, у Львові жінка відмовилася встати під час виконання державного гімну. Вона працювала у Львівській обласній військовій адміністрації, звідки її звільнили на тлі публікації відео.

На відео видно, як жінка сидить на лавці на вулиці, поки навколо неї інші люди співають державний гімн. Авторка відео зазначає, що в цей час відбувався захід на підтримку українських полонених і тих, хто зник безвісти. Жінка, відео з якою поширили в мережі, сиділа на лавці й не підіймалася. Вона не зробила цього навіть тоді, коли її про це попросили. 

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Теги: Львів жінка відео

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