Українка Ястремська провела тренування з 15-річним російським тенісистом
Наразі одеситка не коментувала мотиви свого вчинку
24-річна українська тенісистка з Одеси Даяна Ястремська провела тренування з 15-річним тенісистом з Росії Єгором Навразіді.
Відео тренування з'явилось в Instagram академії Патріка Муратоглу.
Нагадаємо, що у профілі Навразіді в Instagram стоїть прапор Росії.
Сама тенісистка лайкнула відео з тренування. Наразі одеситка не коментувала мотиви свого вчинку.
Варто зазначити, що під дописом з відео тренування вистачає обурливих коментарів українців, які засуджують вчинок тенісистки.
Нагадаємо, Ястремська почала сезон з півфіналу Australian Open, що стало найбільшим досягненням у її кар’єрі.
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