Українка Ястремська провела тренування з 15-річним російським тенісистом

Наразі одеситка не коментувала мотиви свого вчинку

24-річна українська тенісистка з Одеси Даяна Ястремська провела тренування з 15-річним тенісистом з Росії Єгором Навразіді.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Mouratoglou Tennis Academy (@mouratoglou_tennis_academy)

Відео тренування з'явилось в Instagram академії Патріка Муратоглу.

Нагадаємо, що у профілі Навразіді в Instagram стоїть прапор Росії.

Сама тенісистка лайкнула відео з тренування. Наразі одеситка не коментувала мотиви свого вчинку.

Варто зазначити, що під дописом з відео тренування вистачає обурливих коментарів українців, які засуджують вчинок тенісистки.

Нагадаємо, Ястремська почала сезон з півфіналу Australian Open, що стало найбільшим досягненням у її кар’єрі.