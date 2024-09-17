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Українка Ястремська провела тренування з 15-річним російським тенісистом

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Українка Ястремська провела тренування з 15-річним російським тенісистом
Ястремська своїми діями обурила користувачів соцмереж
Фото: Jimmie48

Наразі одеситка не коментувала мотиви свого вчинку

24-річна українська тенісистка з Одеси Даяна Ястремська провела тренування з 15-річним тенісистом з Росії Єгором Навразіді.

Відео тренування з'явилось в Instagram академії Патріка Муратоглу.

Нагадаємо, що у профілі Навразіді в Instagram стоїть прапор Росії.

Сама тенісистка лайкнула відео з тренування. Наразі одеситка не коментувала мотиви свого вчинку.

Варто зазначити, що під дописом з відео тренування вистачає обурливих коментарів українців, які засуджують вчинок тенісистки.

Нагадаємо, Ястремська почала сезон з півфіналу Australian Open, що стало найбільшим досягненням у її кар’єрі.

Теги: Даяна Ястремська відео теніс

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